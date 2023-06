La persiana avvolgibile di Carrefour che cambierà lo stile della tua finestra e terrà lontano il caldo.

Se non vuoi che il sole entri in casa tua durante l’estate, hai diverse opzioni, ma la migliore, almeno per noi, è installare una tenda o una persiana alla tua finestra. Detto questo, vogliamo presentarti un modello di persiana di Carrefour che ha attirato la nostra attenzione per diversi motivi, tra cui il fatto che sia fatta di bambù. Questo tipo di persiane non sono comuni nelle case.

Il bambù è un materiale abbastanza resistente e durevole, oltre che decorativo. Pertanto, questa persiana di Carrefour può anche fungere da elemento decorativo per la tua casa. Senza ulteriori indugi, ti forniamo tutte le caratteristiche che devi conoscere su questo prodotto.

VidaXL di bambù: una delle migliori persiane avvolgibili in vendita da Carrefour

Per quanto riguarda l’estetica, questa persiana di bambù offerta da Carrefour ha un colore piuttosto neutro, e quindi si adatterà perfettamente alla tua casa, indipendentemente dal modo in cui è dipinta e decorata. Le lamelle di bambù che compongono questa persiana sono unite da cordini intrecciati e sono in grado di filtrare la luce in modo molto interessante. In altre parole, questa persiana di Carrefour potrebbe non impedire completamente il passaggio della luce solare, ma la filtra abbastanza da non essere fastidiosa.

Le dimensioni di questa persiana di bambù offerta da Carrefour sono 140 x 160 centimetri. Pertanto, se la tua finestra è grande, sarai comunque in grado di installarla senza problemi. Per quanto riguarda la manutenzione, questo modello di persiana è molto facile da pulire, ti basta passarci un piumino ogni tanto. Inoltre, sarai in grado di installarla da solo senza l’aiuto di alcun professionista. Infine, se vuoi acquistare questa persiana da Carrefour, dovrai pagare 26,99 euro. Non ci sembra un importo elevato per ciò che offre, quindi te la raccomandiamo.

Le persiane di bambù sono utili anche quando fa freddo?

Le persiane di bambù sono utili anche in inverno grazie alle seguenti caratteristiche:

Isolamento termico: Le persiane di bambù posizionate all’esterno contribuiscono ad isolare l’interno dell’abitazione . Il bambù ha proprietà isolanti e impedisce parzialmente il flusso di freddo attraverso la finestra, specialmente quando combinato con altri elementi come la doppia finestra o la guarnizione.

Pertanto, le persiane di bambù possono essere un’opzione utile per mantenere la casa isolata e confortevole durante l’inverno.

Mantieni questa persiana di Carrefour fuori dalla portata dei bambini

Dal sito web della catena di supermercati francese sono chiari: i loro cavi possono causare l’annodamento dei bambini piccoli o, nel peggiore dei casi, possono strozzarli. I bambini e i neonati, quindi, è meglio che siano il più lontano possibile da questa persiana che Carrefour vende. Meglio prevenire che curare, soprattutto quando ci sono bambini coinvolti. Per il resto, ribadiamo ciò che abbiamo detto nella sezione precedente: questa persiana di Carrefour è un’ottima opzione di acquisto per quest’estate.

Vantaggi di avere una persiana avvolgibile

Il primo vantaggio è evidente, e cioè ti protegge dal sole. Inoltre, devi sapere che persiane come questa di bambù di Carrefour sono in grado di bloccare il 70% del calore che entra in casa durante l’estate. Il secondo vantaggio è che ti protegge dagli sguardi indiscreti di estranei che vogliono intromettersi nella tua vita privata: qualcosa di molto benefico se hai qualche vicino curioso. Infine, un altro vantaggio che vogliamo evidenziare è che sono in grado di ridurre il rumore. Alcune sono in grado di bloccare fino al 50%.