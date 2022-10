La pandemia ha aumentato la depressione postpartum

Il Covid-19 ha causato a “aumento clamoroso” del depressioni post parto. All’inizio della pandemia nessuno sapeva “cosa sarebbe successo” alle gravidanze. Inoltre, l’accesso al sistema era più ristretto e, nonostante tutti i rapporti fossero presenti, molte donne incinte non sono stati in grado di accedere al sistema normalmente. C’era un “livello di stress più elevato”. Essere confinati, dover andare in un altro posto per partorire, partorire con una maschera ha devastato le donne incinte e ha aumentato la depressione postpartum nella prima e nella seconda ondata.

ha spiegato Anna Suy, il capo della sezione Ostetricia del Ospedale Vall d'Hebron del Barcellona, ​​nella presentazione del report 'La dimensione di genere durante la pandemia' di Istituto di Economia di Barcellona (IEB), dipendente dall'Università di Barcellona (UB). Inoltre, Suy assicura che, soprattutto, le donne hanno sofferto di più immigrate gravide e quelli che ne avevano un altro figlio minore a carico. Covid "più grave" Il rapporto IEB analizza le differenze tra uomini e donne che la pandemia ha portato alla luce. Suy, tuttavia, lo sottolinea l'ostetricia è sempre rimasta faccia a faccia e che gli ospedali come il tuo, ad esempio, mantenessero la presenza dell'accompagnatrice della madre all'interno delle sale parto. "Il covid ci ha colpito molto perché, sebbene non sia più frequente nelle donne in gravidanza, si è più grave disse. Ha anche ricordato l'estate del 2021, quando c'era a "valanga" di donne incinte nell'uci". Paradossalmente, la pandemia "ha abbassato brillantemente il tasso di natalità ". Secondo Suy, questo perché le persone non hanno figli quando hanno paura per la propria salute o per l'economia. Oggi in Spagna l'età media delle madri che hanno il primo figlio è di 33 anni e ce ne sono molte che superano i 40. Alla presentazione dello studio era presente anche il Segretario alla Sanità Pubblica della Catalogna, teste di carmen, che ha ricordato che la pandemia Colpì maggiormente i quartieri più poveri. E ha sottolineato che la stessa cosa accade con altre malattie, come l'obesità , che colpisce maggiormente le zone più povere.