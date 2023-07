La OCU ti indica quale contenitore è più adatto per ogni alimento

Conservare gli alimenti che avanzano o che vogliamo razionare per diversi giorni utilizzando i contenitori è una delle pratiche più comuni in cucina. Questo tipo di contenitori di solito sono realizzati in diversi materiali come plastica, vetro o metallo.

Questa varietà non è un capriccio nel design, ogni materiale e modello di contenitore ha una funzione diversa ed è adatto a diversi tipi di alimenti. L’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti (OCU) ha spiegato le possibili conseguenze sull’integrità del cibo per un uso scorretto e quali contenitori sono indicati per ciascuno.

Le abitudini comuni nell’uso dei contenitori

Per conoscere come di solito vengono utilizzati i contenitori tra la popolazione, l’OCU ha condotto un sondaggio su 1.048 consumatori di età compresa tra 18 e 74 anni. In generale, materiali come il vetro, la ceramica o l’acciaio trasmettono maggiore sicurezza, mentre la plastica è considerata un possibile veicolo di batteri, soprattutto se utilizzata per cibi caldi.

Inoltre, la maggior parte dei partecipanti al sondaggio riconosce di non essere davvero informato sull’uso dei contenitori. Vale a dire, prendono questo tipo di decisioni basandosi su una percezione o in modo intuitivo. Ad esempio, il vetro e l’acciaio sono considerati materiali più stabili della plastica.

I rischi reali secondo l’OCU

Quando si utilizzano diversi tipi di contenitori, nessuno comporta un rischio maggiore di altri purché si faccia un uso appropriato di ciascun tipo. In realtà, i contenitori di vetro, metallo o plastica hanno praticamente le stesse capacità di conservare gli alimenti. A patto che siano contenitori appositamente fabbricati per il riutilizzo, come nel caso dei contenitori.

Altri fattori da considerare sono sapere quali contenitori sono adatti all’uso nel microonde, nel forno o per congelare alimenti. Di solito, ciò è indicato sull’etichetta quando acquistiamo contenitori riutilizzabili.

La mancanza di informazioni è il principale fattore di rischio

La mancanza di informazioni è uno dei fattori che comportano maggiori rischi per la salute. Anche se ci sono contenitori progettati per conservare determinati tipi di alimenti, l’OCU ricorda che qualsiasi materiale può deteriorarsi a causa delle condizioni e mescolarsi con gli alimenti. Il sondaggio riflette, tra gli altri dati sull’ignoranza, che il 17% della popolazione non sa che non tutti i contenitori sono adatti al microonde e il 22% ritiene che l’uso di contenitori, di qualsiasi tipo, non comporti alcun tipo di rischio.

Non tutti i contenitori sono riutilizzabili

Un altro classico della conservazione del cibo è che tutto ciò che ha un fondo e un coperchio può essere utilizzato come contenitore. Infatti, il 43% dei partecipanti al sondaggio dell’OCU riutilizza contenitori come quelli delle marmellate, dei contenitori per il gelato, del burro o quelli soliti quando ordiniamo cibo a domicilio, una volta che abbiamo terminato il prodotto originale per conservare altri tipi di alimenti.

Questa pratica è sicura quando si riutilizzano contenitori di vetro, come i barattoli di marmellata o alcune salse. Tuttavia, le tarrine di plastica non devono essere riutilizzate mai per scopi legati all’alimentazione, poiché la probabilità di contaminazione chimica è molto alta.

Le raccomandazioni degli esperti

La raccomandazione degli esperti di chimica e alimentazione consultati sui risultati è di non riutilizzare contenitori di plastica che non siano stati fabbricati appositamente per tale scopo.

Inoltre, considerano il vetro, la ceramica e l’acciaio inossidabile come le opzioni più sicure. Infine, consultare le specifiche sull’uso, come microonde, forno, congelatore, ecc., sull’etichetta o sul contenitore stesso.