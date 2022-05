La nuova tecnologia Mastercard che ti permetterà di pagare ‘in faccia’

carta maestrail servizi finanziari multinazionali americano, ha progettato un sistema in modo che il loro i clienti possono pagare fare uso solo a partire dal le loro faccesenza carte di credito o cellulari.

Il tecnologia di riconoscimento facciale l’abbiamo visto anche noi applicato negli smartphonesia per sbloccarli che per procedere al pagamento con essi

Il riconoscimento facciale consiste in a identificazione biometrica che coglie un aspetto biologico di una persona per poterlo in seguito determinare la tua identità. Le banche sono sempre più interessate a questa tecnologia.

‘bizum’ ne è un esempio, per ora confermare il trasferimento di denaro è solo necessario che il lettore di impronte digitali o facciale identificare la persona è sufficiente.

volti registrati

Questo metodo di pagamento andrà oltre con il lancio della nuova tecnologia Mastercard. La multinazionale statunitense ha annunciato che sta testando a metodo di pagamento che utilizza la tecnologia biometrica per identificare l’utente e accettare un acquisto. Solo guardando la faccia del cliente, la fotocamera riconoscerà che lui viso è registrato nel sistema e accetterà la transazione.

Nel 2017 il gruppo alipay già lanciato un sistema di pagamento identico ma senza il successo sperato. Con il denaro coinvolto, gli utenti potrebbero sentirsi diffidenti. Gli esperti ritengono che il problema sia che le caratteristiche biometriche di ciascuno sono ovviamente uniche e se un hacker le rubasse, queste sarebbero molto difficile da recuperare.

Al momento l’azienda lo farà vai avanti con le tue prove e il primo luogo in cui estenderai questo metodo di pagamento sarà in Brasileper vedere come funziona nel mondo reale, hanno anche aggiunto che stanno lavorando altre tecnologie simili per il futuro.