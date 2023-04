La nuova scommessa di Lidl sulla moda scatena la follia

Lidl punta in grande sulla moda e ha deciso di aumentare la sua offerta di abbigliamento nel suo bazar. Sebbene il bazar di Lidl abbia sempre offerto una grande varietà di vestiti e collezioni piuttosto complete, ora potrete trovare grandi offerte per alcune di queste meravigliose creazioni. In particolare, per le giacche di Lidl, per le felpe e per le camicie leggere. Nonostante l’inverno sembri non volerci abbandonare, presto la primavera sarà tra noi, quindi non esitare ad approfittare di queste offerte per acquistare dei capi alla moda, caldi ed economici, grazie a Lidl, che offre anche le prime proposte che indosserai nella nuova stagione.

Se desideri aggiornare il tuo armadio o vuoi iniziare a prepararti con i capi che indosserai in primavera, non c’è niente di meglio che scegliere tra quelli che abbiamo nella sezione moda di Lidl, che al momento è una delle sue grandi scommesse.

Non lasciarti scappare nessuna di queste giacche, felpe e camicie, perché tutte sono alla moda e hanno prezzi incredibili. Ecco alcuni esempi:

Le giacche di Lidl

La giacca acolchata è un capo di tendenza di quest’anno. Lidl la vende per le donne in due colori, nero e tostato, ad un prezzo scontato di soli 15,99 euro.

Le camicie di Lidl

La sobrecamisa è stata una tendenza lo scorso anno e lo sarà anche in questo 2023. Una camicia un po’ più spessa che ti servirà come giacca non appena arriverà il bel tempo. Il modello di Lidl che va forte è quello che vedi sullo schermo, a quadri e in nero, con un design lungo e per le donne. Il prezzo è di soli 14,99 euro.

Le felpe di Lidl

Un altro dei grandi investimenti di Lidl nella sua sezione di moda al momento sono le felpe corte per le donne, con finitura in rilievo e manica francese. Disponibile in nero e bianco, ha un prezzo scontato di 6,99 euro.

Non perdere queste fantastiche offerte di Lidl per avere un guardaroba alla moda e alla moda del giorno.

4.1/5 - (8 votes)