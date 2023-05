La nuova linea di stoviglie di Zara Home è una rivoluzione di bellezza senza precedenti.

La vajilla di Zara Home per la tua casa

Non c’è niente di più bello di una vajilla elegante per le occasioni speciali, ma anche per tutti i giorni. In Zara Home troverai le vajillas più belle, e adesso che ci sono sconti, non perdere l’opportunità di acquistare la migliore della stagione: scopri il set di vajilla che sta conquistando tutti.

Il set di vajilla di Zara Home

Il set di vajilla in ceramica verde è il più popolare della stagione, composto da tre piatti, una ciotola e una tazza con un design elegante e un bordo dorato. Puoi acquistare ogni pezzo separatamente, creando la tua vajilla perfetta per ogni occasione.

La vajilla di Zara Home è resistente e facile da pulire

Realizzata con materiali resistenti e non tossici, la vajilla di Zara Home è facile da pulire e adatta al lavastoviglie e al microonde. Non solo è elegante, ma è anche un’ottima scelta per l’ambiente domestico, grazie alla sua durata e resistenza nel tempo.

I prezzi convenienti della vajilla di Zara Home

Ogni pezzo del set ha un prezzo conveniente: la ciotola da 4 cm di altezza per 33 cm di larghezza e 42 cm di profondità a 29,99 euro, la tazza da 400 ml a 6,99 euro, il piatto piano da 3 cm di altezza per 27,5 cm di larghezza e profondità a 7,99 euro, il piatto da dessert da 3 cm di altezza per 22 cm di larghezza a 6,99 euro, e infine il piatto fondo da 5 cm di altezza per 20 cm di larghezza e profondità a 7,99 euro.

