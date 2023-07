La nuova linea di fai-da-te Lidl ti farà innamorare! Fai bricolage con intelligenza senza spendere troppo.

Con il ritorno dei bei giorni che iniziano a farsi vedere, potresti voler dare una sferzata di freschezza al tuo giardino o al tuo interno. Soprattutto facendo dei lavori di fai da te o sistemando vecchi mobili e oggetti, o ancora ristrutturando le pareti di alcune stanze della tua casa. Qualunque sia il motivo per cui ti dedichi al bricolage, abbiamo trovato per te una gamma di prodotti per il bricolage firmati Lidl che ti saranno presto indispensabili.

Lidl: il leader nel discount

Il marchio tedesco ha riportato in auge il consumo a basso costo.

Il discount è di moda con Lidl

Fino a qualche anno fa, acquistare questi prodotti di ogni genere presso negozi discount era considerato negativamente, se non addirittura svalutato. Molti consumatori di marche francesi scontate, come Netto, evitavano di dire che erano soliti fare la spesa lì.

Questo atteggiamento nei confronti delle marche scontate è cambiato con l’arrivo sul mercato francese di marche scontate tedesche come Aldi o la ben nota Lidl. Grazie a prodotti vari e di eccellente qualità, i marchi tedeschi hanno riportato in auge il consumo di prodotti a basso costo e ora sono il 90% dei francesi a dichiarare di fare regolarmente la spesa da Lidl.

Prodotti innovativi e di qualità

Se il marchio tedesco di prodotti a basso costo è riuscito a convincere e conquistare una clientela francese, è grazie ai suoi prodotti di ottima qualità, ma anche grazie al lancio regolare di prodotti innovativi all’avanguardia tecnologica. Il marchio aveva fatto parlare di sé proponendo lo strumento più utilizzato dai bricolage a prezzi ridotti.

Prezzi sempre bassi nonostante un’inflazione crescente

Un’ottima qualità e prodotti innovativi non significano, per Lidl, aumentare i prezzi. Infatti, il marchio è riuscito a mantenere prezzi molto bassi, se non imbattibili, in un periodo in cui tutti i prezzi aumentano in modo molto forte a causa di una violenta inflazione. In modo tale da fidelizzare ancora di più i francesi!

Una nuova gamma per il bricolage

Lidl ha appena messo in vendita una nuova gamma incredibile per il bricolage.

Lidl: una garanzia in fatto di bricolage

Il marchio tedesco non è nuovo nel campo del bricolage e ha già una buona reputazione tra i bricoleurs esperti e quelli alle prime armi. Si pensi, ad esempio, agli oggetti e ai prodotti della gamma Parkside. Una gamma di prodotti sempre più performanti e facili da usare, a prezzi sempre bassi. Si pensi, ad esempio, alla sega elettrica che facilita molto il lavoro.

Nuovi prodotti Parkside

I fan di questa gamma saranno felici di sapere che i nuovi strumenti messi in vendita da Lidl sono prodotti della gamma Parkside. L’efficacia e la qualità di questa gamma non hanno bisogno di ulteriori dimostrazioni, ma Lidl conferma ancora una volta la qualità dei suoi prodotti con questi nuovi oggetti. Tra di essi troverai:

Un avvitatore con diverse velocità di rotazione

Una batteria da 4 ore venduta con il suo caricatore

Una sega compatta e leggera

Questi prodotti, tutti venduti a prezzi imbattibili, hanno già conquistato numerosi utenti. Una cliente è entusiasta: