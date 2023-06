La nuova follia da Zara: i comodi zoccoli in pelle con poco tacco che stanno esaurendo nel reparto Zara Kids per donne.

A volte ci sono capi d’abbigliamento e accessori nella sezione bambini e adolescenti che valgono la pena. E se abbiamo le taglie giuste allora possiamo trovare delle occasioni che non vediamo nella sezione donna. Questo è il caso dei zoccoli comodi in pelle.

Sono di Zara e puoi controllare se c’è la tua taglia per averli il prima possibile. Perché si stanno esaurendo.

Gli zoccoli comodi in pelle di Zara Kids

Stiamo parlando di una scarpa tipo zoccolo 100% pelle bovina. Ha una varietà di dettagli che lo rendono unico come le borchie sul taglio, la chiusura con fibbia sul lato e anche la suola in gomma effetto legno.

Devi sapere che lo zoccolo è realizzato in pelle, cioè in un materiale esclusivo. Eventuali segni o variazioni di colore sono caratteristiche che confermano l’autenticità della pelle.

In colore marrone, ideale per avere successo durante la stagione estiva, è realizzato al 100% in pelle bovina, con la suola al 100% in stirene-butadiene-stirene, mentre la soletta è dell’85% in legno e del 15% in pelle bovina.

Come prendersi cura degli zoccoli

Se vuoi che durino nel tempo, allora devi prenderci cura di queste scarpe nel migliore dei modi.

Azioni semplici come pulire gli articoli con un panno di cotone asciutto o una spazzola morbida, a seconda delle caratteristiche del prodotto, possono aiutarci a prendere cura di loro. Quando possibile, cerca di utilizzare prodotti eco-friendly.

In particolare, non possono essere lavati, è meglio non immergerli nell’acqua, non usare candeggina / sbiancante, tenere presente che il cuoio / vernice / antico deve essere pulito con un panno di cotone asciutto. Questo prodotto non può essere stirato, non lavare a secco, non usare l’asciugatrice e nel caso in cui sia realizzato con materiali in camoscio / nabuk / scamosciato, può essere protetto con spray trattanti o repellenti per la polvere (idrofugante per mopas).

Dove acquistarli

Le sandali sono disponibili sul sito web di Zara nella sezione Zara Kids dedicata a bambini e adolescenti. Il prezzo è di 45,95 euro, e le taglie disponibili vanno dalla 30 alla 37, le altre sono esaurite.

Quindi, se hai una di queste taglie, piuttosto comuni, perché molte donne indossano la 36 e la 37, non esitare, perché si stanno esaurendo. Così li acquisti online con la garanzia di questo negozio e la comodità di non doverti spostare.

Un’altra alternativa è andare in negozio, dove devi assicurarti che ci sia Zara Kids.

