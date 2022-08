La nuova crema Mercadona che fa impazzire le vendite (a soli 2,75 euro)

Da più di cinque anni fa, l’organizzazione dei consumatori OCU rileverà differenze di prezzo fino a 200 euro in idratanti per il viso Di qualità simile, i supermercati si sforzano di ottenere un prodotto come quello di Lidl che una volta ha spodestato le migliori creme idratanti per il viso sul mercato. Un prodotto che, inoltre, si stava esaurendo da settimane e mesi nei supermercati di tutta la Spagna, poiché tutte le donne volevano impossessarsi di un barattolo. E anche molti uomini.

Ora c’è un’altra crema idratante che sta rivoluzionando il mercato, in vendita nella catena che non molto tempo fa ha rivoluzionato i cosmetici antirughe con un prodotto protagonista: la Sisbela crema antietàche è stato venduto a Mercadona a 5 euro e che era esattamente lo stesso prodotto del Crema Rivitalizzante Alainche nel le profumerie valevano circa 60 euro.

È una crema molto idratante e adatta a tutti i tipi di pelle pellianche quelli con dermatite atopica -malattia infiammatoria cronica della pelle che può causare ferite, lesioni cutanee e prurito intenso-. L’articolo, che molti clienti dicono sia la versione economica del elisabeth arden cremacosto 2,75€ ed è travolgente vendite.