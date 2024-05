La nuova collezione Ikea per animali sta avendo un enorme successo

Dona il meglio di Ikea ai tuoi animali con questi divertenti e colorati oggetti, specialmente progettati per farli felici!

Ikea è una fucina di idee brillanti per gli appassionati di decorazione. Ma anche per i nostri animali. Scopri i migliori articoli per far felici i tuoi amici a quattro zampe.

L'estate è già a casa tua con Ikea

La ricerca delle migliori offerte continua anche a maggio per i fan di Ikea. Con l'aumento dei prezzi, tutti cercano l'offerta giusta per aumentare il proprio potere d'acquisto.

Infatti, la bella stagione non è ancora ufficialmente iniziata, e già il marchio svedese mette in campo le sue migliori offerte. E la scelta non manca.

Per i budget più limitati, l'azienda fa sempre di più. Ikea colpisce duro con design di alta gamma, ma i cui prezzi rimangono più che abbordabili. Questo è il caso con questo armadio a prezzo irresistibile per aiutarti a fare ordine nel salotto.

Sei un fan del marchio? Allora, non sei ancora al termine del tuo shopping durante la bella stagione che sta solo iniziando. Il marchio fa l'unanimità con il suo divano modulare disponibile in 15 colori.

Decorare la tua casa in previsione della bella stagione

Per decorare la tua casa in vista della bella stagione, Ikea ha solo idee fresche da offrirti. Per la casa o i tuoi spazi esterni, il marchio offre riferimenti a piccoli prezzi, ma di grande qualità.

La prova ancora con questo bellissimo amaca che si farà strada sul tuo terrazzo o balcone. Questo riferimento dalla serie di mobili BOCKÖN è un vero invito alle vacanze. È quello che ti serve per rilassarti durante la bella stagione!

Il marchio scandinavo pensa anche a coloro che hanno animali a casa. Veri compagni di vita, i gatti e i cani sono spesso più che semplici animali domestici. Li consideriamo come membri della famiglia, che meritano di essere coccolati.

Tunnel LURVIG Ikea

Una collezione adorabile per gatti e cani

È esattamente quello che Ikea ti propone con la sua collezione di articoli per animali. Scopri da Ikea, questa novità appositamente progettata per il tuo cane. Si tratta del cestino in plastica intrecciata “effetto rattan” BOLMSÖ.

Regala questo piccolo nido accogliente al tuo cagnolino. Per maggior comfort, puoi aggiungere un cuscino morbido per permettere al tuo amico di fare i suoi pisolini dopo le passeggiate quotidiane!

Per i gatti, Ikea ti propone di divertire il tuo micio con questo tunnel di gioco LURVIG. Permette al piccolo felino di casa di fare quello che ama di più al mondo: cacciare e nascondersi.

Basta lanciare la palla nel tunnel per stimolare immediatamente la sua curiosità e il suo istinto di cacciatore. Facile da riporre nei tuoi armadi, questo tunnel 100% poliestere ha il vantaggio di poter essere piegato per occupare il minor spazio possibile.

Offri il massimo comfort al tuo animale domestico

Per permettere al tuo gatto di fare anche lui i suoi pisolini giornalieri, regalagli questa casa design in tessuto. Il suo formato ha l'ottima idea di adattarsi alle nicchie delle librerie KALLAX. Puoi così creare uno spazio dedicato al tuo micio nel tuo mobile Ikea. Questo ti permetterà di risparmiare spazio e renderà il tuo gatto folle di gioia.

Infine, anche qui, per maggior comfort, non esitare a aggiungere un buon cuscino in questa casetta. Come questo modello INNER a meno di 5 euro. Tutti questi bellissimi prodotti presso l'azienda svedese attraverso questa gamma completa e colorata.