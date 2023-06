La nuova collezione di stoviglie di Lidl è una pazzia: acquista due al prezzo di una.

La vajilla è un elemento indispensabile in casa, indipendentemente dal tipo, poiché in tutti è necessario avere un set di piatti su cui servire i diversi pasti che si consumano durante il giorno, e persino in molti casi, c’è una vajilla per uso quotidiano e un’altra per occasioni speciali. Oggi ti mostriamo una nuova vajilla di Lidl che sta volando fuori dai negozi grazie ad un’estetica moderna e attraente e ad un prezzo ridicolo che ti farà desiderare di portarla a casa immediatamente per utilizzarla il prima possibile.

Lidl ha nella sua sezione casa diverse vajillas che cambiano nel corso dell’anno nei suoi cataloghi per adattarsi sempre a ciò che è più di moda in ogni periodo, come piatti con design natalizi quando si avvicina il Natale o altri più colorati quando arriva l’estate. La catena tedesca è un successo in Italia, dove ha già più di 600 punti vendita e grandi dati di vendita.

Il set di piatti di Lidl che vorrai avere a casa tua

Si tratta del Set di 2 piatti, un set di due piatti che ti verrà utile per dare un tocco allegro e colorato al tuo tavolo questa estate, poiché è disponibile in diverse tonalità che puoi combinare tra loro acquistando vari set e creare così la tua personale vajilla con il tocco di colore e decorativo che desideri. Il prezzo del set di 2 piatti è solo di 5,99€, un affare che non puoi lasciarti scappare.

Questo fantastico Set di piatti di Lidl lo puoi scegliere in diverse tonalità (leopardo, rosa, verde, foglie), piatti piani con un diametro di 21 cm in cui puoi servire ogni tipo di alimento. Fabbricati in porcellana di qualità, sono resistenti e duraturi, per cui se li curi potrai utilizzarli per molti anni e renderli pezzi quasi da museo come i piatti che troviamo a casa delle nostre madri e nonne e che durano da generazioni in quelle cucine.

È molto importante che tu tenga conto che questa vajilla di Lidl è adatta sia per lavastoviglie che per microonde, per cui puoi trarre molto vantaggio dal non dover mettere il cibo in un altro recipiente per riscaldarlo nel microonde e poi passarlo al piatto, una versatilità che è sempre apprezzata. Se vuoi piatti belli che diano un tocco diverso al tuo tavolo questa estate, senza dubbio questa è la vajilla ideale.

