La nuova collezione di Mango sta facendo impazzire la camicia semi-trasparente.

Mango ha presentado una nuova collezione con una sorprendente camicia semitrasparente che sta facendo impazzire tutti. È arrivata l’era della tulle, del chiffon e delle trasparenze, torniamo indietro di qualche anno quando questo tipo di abbigliamento era in cima alla tendenza. Mango non ha esitato a creare il capo definitivo. Una bellissima camicia con cui sfoggiarsi, si abbina con tutto, è economica e carina, ideale per una primavera-estate in cui vogliamo goderci al massimo la nostra vita quotidiana. Prendila prima che finisca, è un buon capo base.

Le trasparenze tornano con molta forza questa stagione. Sono di tendenza come vediamo sulle passerelle, per le strade e nei principali negozi. La nuova collezione di Mango non è da meno e ha creato una camicia di quelle che impressionano appena la si vede. Ha tutto e di più per distinguersi, incluso il prezzo.

Mango è uno dei marchi low cost che cura al massimo i design. In questo caso, segue le direttive delle passerelle di mezzo mondo. Cioè, non ci sorprenderebbe vedere questa camicia come parte di una collezione di lusso, anche se fa parte di un brand low cost e costa una miseria. Ha quel tocco elegante che non possiamo lasciarci scappare.

I fiori sono la stampa più atemporale che esiste. Avremo una camicia che potremo indossare in numerose occasioni. Questi fiori sono, in essenza, il miglior alleato per qualsiasi evento. Hanno quell’aria primaverile che possiamo anche indossare in estate, godendo al massimo di un capo versatile.

La combinazione di rosso e blu dà alla camicia molta personalità. È impossibile non innamorarsi a prima vista di due tonalità che trasmettono tanta passione. Un’opportunità unica di ottenere un capo che si abbinerà meravigliosamente con tutto il nostro guardaroba ci aspetta da Mango.

Per una gita con i jeans al parco, una cena romantica con una gonna nera o un matrimonio, battesimo o comunione, questa camicia semitrasparente è perfetta per tutto. Otterremo un look molto ricorrente con l’aiuto di un’abbinamento di capi che sicuramente abbiamo nel nostro guardaroba.

La camicia del momento si vende da Mango per meno di 30 euro. Al momento è disponibile dalle taglie S alla L, anche se sta esaurendo rapidamente.

