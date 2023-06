La nuova collezione di asciugamani per il bagno è un grande successo da Zara Home.

La nuova collezione di tovaglioli di Zara Home per la primavera-estate

Le tovaglie sono un elemento essenziale in casa per asciugarsi dopo le routine di igiene personale nel bagno, sia per lavarsi il viso che per farsi la doccia, tra gli altri utilizzi. È quindi importante avere sempre una buona collezione che ci offra le migliori prestazioni. Oggi ti mostriamo alcune delle tovaglie di Zara Home della nuova collezione per questa stagione primavera-estate che ti conquisteranno a prima vista, tanto che vorrai portarle tutte a casa.

In Zara Home troverai una vasta gamma di tovaglie, con disegni differenti a seconda della stagione per adattarsi ai vari stili di arredamento. Il marchio spagnolo, che fa parte del gruppo Inditex, è uno dei negozi di decorazione e articoli per la casa più importanti in Italia e ha una forte presenza anche in molti altri paesi.

Le tovaglie di Zara Home che ti piaceranno

Tovaglia Overlock

Si tratta di un tovagliolo di cotone con un peso di 480 g/m2, con overlock a contrasto sul contorno e disponibile in diversi colori (sabbia/nero, verde, blu, senape, grigio/blu). È disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Tovaglia per il viso (30 x 50 cm) – 4,99 €

Tovaglia per il lavabo (50 x 90 cm) – 9,99 €

Tovaglia per il bagno (90 x 150 cm) – 25,99 €

Tovaglia con bordo pieghettato

In questo caso si tratta di un tovagliolo al 100% in cotone con un peso di 460 g/m2, con una bordatura a contrasto di piccole pieghe. Disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Tovaglia per il viso (30 x 50 cm) – 3,99 €

Tovaglia per il lavabo (50 x 90 cm) – 6,99 €

Tovaglia per il bagno (90 x 150 cm) – 17,99 €

Tovaglia premium

Realizzata al 100% in cotone con un peso di 600 g/mg2, è un tovagliolo extra assorbente con alta resistenza ai lavaggi, disponibile in una vasta gamma di colori (beige, bianco, blu, verde, pietra, cenere, grigio). Disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Tovaglia per il viso (30 x 50 cm) – 4,99 €

Tovaglia per il lavabo (50 x 90 cm) – 7,99 €

Tovaglia per il bagno (90 x 150 cm) – 22,99 €

Tovaglia per il bagno (100 x 180 cm) – 29,99 €

Tovaglia personalizzabile

Questo tovagliolo in spugna al 100% in cotone con un peso di 500 g/m2 è personalizzabile e disponibile in vari colori (sabbia, bianco, kaki, verde, nero, senape). Disponibile nelle seguenti misure e prezzi:

Tovaglia per il viso (30 x 50 cm) – 3,99 €

Tovaglia per il lavabo (50 x 90 cm) – 6,99 €

Tovaglia da doccia (70 x 140 cm) – 12,99 €

Tovaglia per il bagno (90 x 150 cm) – 17,99 €

Pacco di 3 tovaglie

In questo caso si tratta di un pacco da 3 tovaglie extra assorbenti in cotone disponibili in diversi colori (bianco, verde, sabbia, pietra, cenere, grigio) con un peso di 600 g/mg2. Le tre tovaglie sono tutte di dimensioni 30 x 30 cm e il prezzo del pacchetto è di 7,99€.

