La nuova collezione d’arredo ikea a prezzi stracciati ti farà innamorare!

Con il ritorno della primavera, si ha spesso la tentazione di rinnovare la propria decorazione. Tuttavia, può essere difficile sapere a quali oggetti rivolgersi, soprattutto quando non si ha un’idea precisa in mente. Se stai cercando una decorazione chic e alla moda, Ikea ha appena lanciato una collezione che potrebbe fare al caso tuo.

Rinnova la tua decorazione con l’arrivo della primavera

La primavera è arrivata e per festeggiare, si tende ad avere voglia di cambiamento all’interno di casa. Ci sono molti elementi decorativi perfettamente adatti a questa stagione:

Pezzi colorati

Luci decorative

Piatti festivi

Tuttavia, può essere molto difficile trovare ciò che si desidera. Infatti, la maggior parte dei negozi non offre una collezione assortita. Sei quindi costretto a scegliere elementi che, anche se belli, mancano di coerenza nell’insieme.

Quando si ha un budget limitato, rinnovare tutta la decorazione della propria casa può facilmente diventare un vero rompicapo. Troverai in alcuni negozi collezioni molto trendy e tematiche. Tuttavia, il loro prezzo può essere un vero freno ai tuoi desideri di cambiamento.

Come spesso accade, Ikea ha trovato la soluzione perfetta. Il brand svedese ha l’abitudine di proporre articoli perfetti per la primavera e l’estate. Questo riguarda in particolare i mobili da esterno, come tavoli, sedie e persino divani. Il marchio si impegna anche ad adattarsi a tutti gli ambienti interni ed esterni. Che tu abbia un grande giardino o un piccolo terrazzo, troverai mobili adatti a te. L’azienda aveva già messo in vendita un oggetto di decorazione Ikea senza tempo e a basso costo.

Se stai cercando una bella collezione, Ikea ne propone una che ti farà sicuramente innamorare.

Una decorazione ultra trendy a prezzi molto convenienti da Ikea

Ti piacciono le atmosfere festive e conviviali? Ikea ha appena lanciato una collezione perfetta per te: è composta da articoli ispirati al Medio Oriente. Che tu celebri o meno il Ramadan, questi articoli sapranno accompagnare le tue serate e renderle indimenticabili. Troverai molti elementi in questa collezione, chiamata Gokvälla.

Articoli eccezionali per accompagnare i pasti

È ben noto che la cultura del Medio Oriente è sinonimo di condivisione e convivialità. Questo riguarda naturalmente i pasti e Ikea lo ha capito perfettamente. Diversi mobili della collezione potranno deliziare i tuoi ospiti durante un pranzo o una cena.

Ad esempio, potresti lasciarti tentare da un cammino da tavola ricamato per ravvivare la tua tovaglia e creare un’atmosfera chic. Questo ti ricorderà molto probabilmente i tappeti orientali. La collezione include anche piatti eleganti con motivi geometrici. Originali, porteranno un tocco di colore al pasto.

Perché non lasciarti tentare anche da una teiera in stile orientale, accompagnata da tazze assortite? Troverai anche un vassoio con un motivo a forma di rosone. Il tutto proposto a un prezzo molto conveniente: non dovrai spendere più di 12,99 € per ogni elemento.

Lampade per creare un’atmosfera degna delle Mille e una notte

Forse sei stato cullato dalle storie delle Mille e una notte durante la tua infanzia. Grazie a Ikea, potrai immergerti nuovamente nell’atmosfera di queste storie grazie a lampade che uniscono modernità e stile orientale.

Avrai l’opportunità di mettere su un tavolo una lampada a forma di mezzaluna che funziona con LED. Se preferisci, potrà anche adornare i bordi delle tue finestre. Inviterà la luna alla tua festa anche se non è presente nel cielo.

Ti piacciono le lanterne? Perfetto, perché la collezione ne include una in stile orientale con aperture a forma di mezzelune e stelle. Anche questi articoli sono proposti a un prezzo altrettanto conveniente.

Cuscini per garantire il massimo comfort ai tuoi ospiti

Il tuo divano non è abbastanza grande per ospitare tutti? Non è un problema. Ikea ti propone dei cuscini che possono essere posizionati sul pavimento. Ideale per discutere tutti insieme e ritrovarsi. Proposti al prezzo di 19,99 € l’unità, si tratta di un ottimo affare da non lasciarsi sfuggire.