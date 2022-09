la nuova campagna contro l’ELA

L’ex calciatore Juan Carlos Unzué, malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e uno dei volti che più contribuisce a rendere visibile questa malattia, ha presentato il nuovo campagna della Fondazione Luzon per creare consapevolezza su questi pazienti e sui loro caregiver.

Il video della campagna ‘mi sento vicino’creato da Ogilvy Barcelona, ​​è protagonista Pepe Tarrizamalato di SLA, e il suo asse iniziale è una sedia vuota che simboleggia il “sostegno” per chi soffre di detta malattia e anche per chi lo accompagna.

“Questa sedia è molto più di una sedia. È sostentamento. Sostegno. Sono piedi saldi per terra. Perché in questa sedia si sentono speranza, amore e voglia di vivere. E anche questa carezza, questo sorriso, questo sguardo Come meravigliosa è una sedia semplice per un malato di Sla come me. Perché quando ci sei dentro, quando ti siedi vicino a me, allora posso sentirti “, dice la voce fuori campo con Pepe stesso.

“Purtroppo c’è una percentuale di pazienti che si lascia andare e si rassegna a morire in assenza di aiuto. Difficile dirlo, ma è la realtà. Come società abbiamo un serio problema se continuiamo a permettere che questo accada. “Ci stiamo mettendo in discussione il diritto più importante: il diritto a una vita dignitosa. Ciò di cui abbiamo bisogno sono gli aiuti e abbiamo bisogno che arrivi ora. La Sla non si ferma”, ha assicurato Unzué.

Da parte sua, Tarriza ha espresso “l’orgoglio e il privilegio” che ha provato per aver potuto recitare in questa campagna. “Questo è un omaggio a tutti coloro che si prendono cura di noi e sono al nostro fianco giorno dopo giorno”, ha sottolineato.

Il video centrale della campagna è stato presentato in anteprima martedì sullo schermo all’aperto del Callao Cinemas di Madrid e ha visto la partecipazione dell’ex calciatore con diagnosi di SLA, Pepe Tarriza e della sua badante, Mari Luz Blanco Nieto; oltre al presidente esecutivo della Fondazione Luzón, María José Arregui, e al direttore della comunicazione di Ogilvy Barcelona, ​​​​Marc Casanovas.