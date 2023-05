La novità imminente da Lidl che ti lascerà a bocca aperta: pagare non è mai stato così facile.

Lidl è il secondo supermercato con la maggior quota di clienti in Italia. Recentemente è stata al centro dell’attenzione per il lancio di una borsa per salvare il cibo che, al costo di tre euro, ci permette di portare a casa una buona quantità di frutta e verdura. Adesso annuncia un’altra novità che molti attendevano con ansia. Il cambiamento che arriva da Lidl e che ti lascerà a bocca aperta perché ti permette di pagare in modo più facile di tutti.

Il cambiamento per pagare da Lidl

Il cambiamento appena annunciato da Lidl riguarda il modo di pagare in questo supermercato. Si riferisce al fatto che finalmente, potremo pagare con Bizum, qualcosa a cui ancora molti esercizi commerciali resistono ma che è una funzione già disponibile per il pagamento dei nostri acquisti nel negozio online di Lidl.

Questa notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai consumatori, poiché rappresenta una nuova forma di pagamento comoda e sicura e, inoltre, Bizum è una delle applicazioni di pagamento mobile più utilizzate. Tutte le banche hanno già integrato la funzione per “effettuare un Bizum” dal nostro conto, quindi fare la spesa ora da Lidl sarà molto più veloce e semplice quando dovremo pagarla.

L’integrazione di Bizum sulla piattaforma di pagamento di Lidl rappresenta un grande vantaggio per i clienti, poiché si tratta di un modo di pagamento molto sicuro, dato che l’utente non ha bisogno di inserire dati bancari o condividere informazioni sensibili.

Come pagare il mio ordine con Bizum?

Se desideri pagare i tuoi acquisti da Lidl tramite Bizum, è molto semplice. Devi solo seguire questi due passaggi:

Seleziona il prodotto o i prodotti che desideri acquistare e dopo, scegli Bizum come metodo di pagamento. Inserisci il tuo numero di telefono e dovrai quindi convalidare l’acquisto con il codice Bizum o il numero di conferma che ti verrà inviato dalla banca (dipenderà dalla banca).

Con questa nuova forma di pagamento, Lidl si posiziona all’avanguardia dell’innovazione nel settore della distribuzione. La catena di supermercati ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per la soddisfazione del cliente, offrendo nuove forme di pagamento che si adattano alle esigenze dei consumatori. Con Bizum, Lidl offre un modo di pagamento innovativo, semplice e sicuro che si adatta alle esigenze dei suoi clienti.