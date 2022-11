La novità di Zara di cui avete bisogno nel vostro bagno e che costa pochissimo.

Il bagno è una delle stanze più importanti della casa, quella in cui svolgiamo le nostre routine quotidiane di igiene e bellezza, quindi è anche il luogo in cui tendiamo a rilassarci, soprattutto quando facciamo un bagno con tempo e tranquillità. Oggi vi mostriamo un Prodotti Zara Home per il bagno Zara Home ha in catalogo un’ampia gamma di prodotti per il bagno, tra cui mobili, accessori, complementi, prodotti di bellezza, prodotti per l’igiene, ecc. Il negozio galiziano è un successo sia nel nostro Paese che all’estero: attualmente ha negozi in decine di Paesi e continua ad espandersi.

I sali da bagno di Zara Home da avere sempre con sé

Questi sono i Sali da bagno al muschio e mandorlaQuesti fantastici sali da bagno con una nota di mandorla vi daranno tutto il necessario per un bagno rilassante e purificante ogni volta che lo desiderate. Il vasetto da 250 g ha un prezzo di 15,99 euro e si presenta in un contenitore di vetro che sarà perfetto come decorazione per il bagno.

Questi sali da bagno di Zara Home vi permetterà di trasformare il momento del bagno in un momento unico di relax e benessere. Tra i suoi ingredienti contiene sale dell’Himalayache è molto apprezzato per la sua purezza e l’alto contenuto di minerali. Le note olfattive di questi sali sono note di testa (aldeidi, lavanda tenera, ozono), note di cuore (petali di rosa bianca, gelsomino, fiori di lino, cipria) e note di fondo (sandalo, muschio, latte di mandorla).Alto 13,50 cm e con una circonferenza di 6 cm, si consiglia di utilizzare questo sale come profumo. tenere fuori dalla portata dei bambinioltre ad altre precauzioni come non ingerirlo ed evitare il contatto con gli occhi. Per sfruttarne i benefici il suo utilizzo è semplice: basta preparare la vasca da bagno con acqua calda a una temperatura ottimale per la pelle e poi aggiungere due cucchiai per la dissoluzione …. e godersi un bagno diverso che vi piacerà! Se volete dare un nuovo livello ai vostri momenti nella vasca da bagno e renderli il più rilassanti possibile, senza dubbio questi sali da bagno di Zara Home possono diventare i vostri grandi alleati per il tempo del bagno. godersi quel momento nel modo più rilassante possibile..