La novità di Zara che vi riporterà alle vacanze della vostra infanzia.

Se siete in vena di momenti divertenti questo estate ma senza spendere troppo caloreNon c’è niente di meglio che scegliere una serata a casa con il aria condizionata un buon film e, perché no, un gioco da tavolo. Una cosa che si può fare anche in vacanza, se si sceglie proprio uno dei nuovi prodotti che attualmente spopolano in uno dei negozi indispensabili per trovare il meglio per la nostra casa. Se volete sapere di cosa si tratta, prendete nota perché ve lo presentiamo qui di seguito, La novità di Zara Home che vi riporterà alle vacanze della vostra infanzia.

La novità irrinunciabile di Zara Home

Si può Zara Home è sempre sulla bocca di tutti grazie ai suoi numerosi oggetti decorativi, oltre che ai bellissimi mobili e tessuti per la casa, ma di tanto in tanto ci sorprende con novità come quella che vi presentiamo ora e che è già tutta da scoprire. un venditore “top” nei loro negozi.

Questo è il gioco di quattro in fila, ma con uno speciale design in legno. il che lo rende non solo un gioco da tavolo con il quale faremo un viaggio diretto alla nostra infanzia, ma anche un gioco a quattro in fila. ha anche uno stile elegante e persino decorativo. Potete divertirvi con la famiglia giocando a quattro di fila e, quando non lo utilizzate, tenerlo come elemento decorativo su qualsiasi scaffale o mensola del salotto.Questo set di quattro di fila segue tutto lo stile del gioco classico, che consiste in un pannello con diversi fori e fessure nella parte superiore, attraverso il quale si inseriscono i pezzi del colore. (bianco o nero) e cercare di farne quattro di fila mentre allo stesso tempo bisogna evitare che l’avversario ne faccia quattro di fila. Una volta terminato il gioco, possiamo sollevare il pannello centrale in modo che tutti i pezzi cadano e iniziarne uno nuovo.Il gioco è bellissimo ed è realizzato al 100% in legno di faggio, quindi è un gioco che durerà per molti anni. Anzi, chissà, potrebbe addirittura diventare un gioco di famiglia da tramandare di generazione in generazione. Non esitate a sceglierlo, perché è un prodotto molto venduto in tutti i negozi Zara Home e sul loro sito web. il suo prezzo è di soli 49,99 euro. Non potete perdervelo!