La novità di Lidl che cambia tutto: non utilizzerai più un contenitore per portare il tuo cibo

Nel catalogo di Lidl troviamo una novità che sta rivoluzionando il modo in cui portiamo il cibo con noi. Se sei uno di quelli che porta il pranzo in ufficio ogni giorno o se preferisci goderti un picnic all'aperto durante le tue uscite estive, Lidl ha ideato un prodotto che si adatta a tutte le tue esigenze. Stiamo parlando di una borsa isotermica innovativa con contenitori che renderà obsoleti i tradizionali tupperware.

L'assortimento di Lidl è sempre stato una fonte di scoperte per coloro che cercano prodotti pratici ed economici. Questa volta, hanno superato le aspettative con una borsa isotermica che non solo mantiene freschi i tuoi alimenti, ma include anche vari contenitori abbinati. Questa soluzione completa è perfetta sia per il ritmo frenetico della vita lavorativa che per le attività ricreative all'aperto. Con l'arrivo dell'estate, diventa l'alleato ideale per portare i tuoi pasti in spiaggia, in montagna o in qualsiasi escursione.

La novità di Lidl che dice addio ai tupperware

La borsa isotermica di Lidl si distingue per il suo design funzionale ed elegante. Disponibile in due colori, nero e verde, si adatta a tutti i gusti e stili. Inoltre, il suo prezzo competitivo di meno di 10 euro la rende accessibile a tutti. Questo prodotto non è solo una novità, è una vera rivoluzione nel modo di trasportare e conservare il cibo, semplificando la vita quotidiana di molte persone.

Una borsa isotermica pratica ed estetica

La borsa isotermica di Lidl è caratterizzata da un design pratico ed estetico. È dotata di un'ampia apertura frontale che facilita l'accesso ai contenitori, oltre a una tasca a rete integrata per organizzare meglio gli utensili o piccoli oggetti. Questo design funzionale garantisce che tutto sia al suo posto e a portata di mano.

Facilità di trasporto e adattabilità

Pensando alla comodità, la borsa viene fornita con una maniglia pratica e una tracolla regolabile e rimovibile. Questo permette di portarla in modo comodo e di adattarla alle preferenze personali. Se preferisci portarla a tracolla o in mano, la borsa si adatta alle tue esigenze, rendendo il trasporto del tuo cibo un'operazione semplice e comoda.

Fiambreras incluse e prezzo imbattibile

Il pacchetto include quattro contenitori abbinati, due grandi con una capacità approssimativa di 950 ml e due piccoli di 200 ml. I contenitori sono progettati per essere adatti per la lavastoviglie e il microonde (senza coperchio), facilitando la pulizia e l'uso quotidiano. Inoltre, sono liberi da BPA, garantendo che i tuoi alimenti non entrino in contatto con sostanze nocive.

Con un prezzo di 9,99 euro, questa borsa isotermica con contenitori è un affare. Rispetto ad altri prodotti sul mercato, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendo accessibile una soluzione pratica e completa per tutte le tasche.

Con questa novità, Lidl dimostra ancora una volta la sua capacità di offrire prodotti innovativi e di alta qualità a prezzi accessibili, affermandosi come un punto di riferimento nel mercato dei prodotti pratici e funzionali. Non usare più un tupperware tradizionale; scegli la borsa isotermica di Lidl e scopri un nuovo modo di portare il tuo cibo ovunque.

