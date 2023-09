La novità di IKEA che tutti vogliono per proteggere i mobili da giardino!

All’inizio dell’estate, siamo tutti pronti per acquistare tutto il necessario per trascorrere piacevoli momenti all’aperto durante i giorni di bel tempo. Tuttavia, quando arriva l’inverno e il freddo, non sappiamo più cosa fare dei nostri mobili. Non tutti hanno lo spazio per conservarli e proteggerli durante l’inverno, ed è qui che Ikea ha la soluzione per voi. Venite a scoprire questa novità sul sito di Ikea.

Perché proteggere i mobili da giardino

Proteggere i mobili da giardino è davvero importante. Ciò permette di far durare nel tempo i mobili da giardino e di ritrovarli intatti nella prossima stagione. È una fase chiave dell’arredamento esterno per prepararsi alle rigide temperature invernali.

La prevenzione dei danni causati dagli agenti atmosferici

I mobili da giardino sono esposti alle condizioni meteorologiche come la pioggia, il sole, la neve e il vento. Questi elementi possono causare danni come lo sbiadimento, il deterioramento dei materiali, la ruggine e la deformazione. Possono anche indebolire e rendere pericolosi i mobili da giardino.

Da sapere che alcuni salotti da giardino resistono a questo fattore, mentre altri no.

Prolungamento della durata dei mobili

Proteggendo i vostri mobili, potete prolungarne la durata. Coperture o protezioni speciali possono evitare l’usura precoce e i danni causati dalle intemperie, permettendovi di godervi i vostri mobili nel giardino per molte stagioni.

Riduzione della manutenzione

Proteggere i vostri mobili da giardino può ridurre la frequenza di manutenzione necessaria durante l’inverno. Ad esempio, potreste non doverli pulire e riparare così spesso se i mobili sono al sicuro. Si tratta quindi di un notevole risparmio di tempo.

Protezioni Ikea a meno di 30€

Ikea è sempre alla ricerca di nuovi prodotti che semplificano la vita quotidiana e in questo momento non fa eccezione. Hanno deciso di creare coperture protettive per i vostri mobili da giardino.

La copertura per lettini

Tra i prodotti di protezione, Ikea ha lanciato una copertura protettiva per lettini al prezzo di 29,99€. È impermeabile e resistente alle intemperie. Le dimensioni del prodotto sono:

Lunghezza: 206 cm

Larghezza: 75 cm

Altezza: 50 cm

Una copertura per ombrellone

Si pensa poco a proteggere l’ombrellone, ma è importante. Oltre al rischio di danni, può accumulare muffa all’interno. Una scoperta poco piacevole quando arriverà di nuovo l’estate.

La copertura di protezione Ikea ha un prezzo di 24,99€. Può adattarsi a diverse dimensioni di ombrelloni grazie al cordino di fissaggio situato nella parte inferiore. Ha una lunghezza di 220 cm e può adattarsi a un diametro massimo di 38 cm.

Protezioni per i vostri grandi mobili da giardino

Buone notizie, Ikea ha pensato anche ai vostri mobili da giardino più ingombranti. Potete trovare coperture per tavoli, panche, barbecue…

La copertura per divani da esterno

Volete proteggere il vostro divano da esterno a un prezzo ragionevole? Nessun problema, potete approfittare della copertura disponibile presso Ikea al prezzo di 59,99€. Si adatta perfettamente ai vostri mobili grazie alle sue dimensioni generose:

Lunghezza: 220 cm

Larghezza: 220 cm

Altezza: 85 cm

La copertura per barbecue

Sarebbe un peccato se le vostre salsicce non cuocessero l’anno prossimo. Per evitare qualsiasi rischio, proteggete il vostro barbecue con la copertura Ikea venduta al prezzo di 59,99€. Impermeabile e resistente, questa copertura sarà un vero vantaggio per voi.