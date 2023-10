La Navidad arriva da Ikea: approfitta per acquistare i migliori decorazioni prima che finiscano.

Manca solo qualche giorno all’inizio ufficiale della campagna di Natale, qualcosa che ormai è quasi stabilito per decreto che avviene il 1° novembre, giorno in cui Mariah Carey dà il benvenuto a un nuovo Natale con il suo mitico ‘All I Want for Christmas Is You’. Il Natale da Ikea è ormai una realtà un anno dopo l’altro, e se ti passi da uno dei loro centri potrai trovare un sacco di articoli natalizi, di cui mostreremo alcuni dei più interessanti qui di seguito… corre a cercarli!.

Ikea è uno dei negozi specializzati in arredamento e decorazione per la casa che si impegna maggiormente nella campagna di Natale, infatti ogni anno inserisce nel suo catalogo una lunga lista di articoli natalizi, sia decorativi che carta da regalo, tessuti e molto altro.

Articoli natalizi da Ikea che valgono la pena

Ornamento appeso VINTERFINT

Questo bellissimo ornamento appeso è una versione moderna dell’artigianato in paglia, un ornamento naturale che è una bella ghirlanda di giacinto d’acqua con una mela rossa appesa per dare un tocco di colore. Ha un prezzo di 27,99 euro.