La mountain bike di Decathlon che conquista gli sportivi: il prezzo lascia tutti senza parole

Se sei un appassionato di ciclismo in montagna e cerchi una bicicletta che unisca qualità, prestazioni e un prezzo accessibile, Decathlon ha ciò che fa per te. La bici elettrica da montagna E-EXPL 500 S da 29 pollici in alluminio grigio metallizzato, normalmente venduta a 2499,99 €, è ora in offerta a soli 2099,99 €. Questa straordinaria riduzione del 16% ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del ciclismo, i quali faticano a credere che una bici con così tante caratteristiche avanzate e un livello di qualità così elevato possa essere proposta a questo prezzo.

La Mountain Bike che sta conquistando gli appassionati

La E-EXPL 500 S è dotata di una batteria interna da 500 Wh, che consente di percorrere fino a 80 km su terreni con poco dislivello. Questa capacità garantisce che tu possa goderti lunghe pedalate senza il timore di rimanere senza energia. Inoltre, il motore BROSE C, con una coppia di 50 Nm e una potenza massima di 380 W, fornisce la forza necessaria per affrontare salite moderate e sentieri accidentati con facilità.

Fluidità e controllo senza pari

Uno degli aspetti più apprezzati di questa bici è la fluidità nella pedalata, resa possibile dal suo motore centrale integrato. Questo design permette un’esperienza di pedalata naturale, perfetta per chi pratica MTB. Per garantire un controllo totale su ogni terreno, l’E-EXPL 500 S è fornita di una forcella SUNTOUR XCM da 130 mm e un ammortizzatore X-FUSION O2 PRO da 130 mm, che assorbono gli urti, offrendo una guida fluida e stabile.

Design e durata eccezionali

Il telaio in alluminio dell’E-EXPL 500 S non è solo leggero, ma anche estremamente resistente. Con un peso complessivo di 26,2 kg in taglia M senza pedali, questa bici è maneggevole e robusta, in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative. Inoltre, il design a sospensione totale e le ruote da 29 pollici garantiscono maggiore stabilità e trazione su terreni difficili, assicurando che tu possa affrontare qualsiasi sfida sul tuo cammino.

Specifiche tecniche

Motore: BROSE DRIVE C, 50 Nm, 380 W

Posizione del motore: Centrale

Autonomia della batteria: Fino a 80 km

Capacità della batteria: 500 Wh

Gestione della batteria: Sistema intelligente (BMS) per maggiore durata

Forcella: SUNTOUR XCM, 130 mm di escursione

Ammortizzatore: X-FUSION O2 PRO, 130 mm di escursione

Ruote: ROCKRIDER 29″, compatibili con gomme larghe fino a 2,6″

Freni: Idraulici TEKTRO M276, dischi da 180 mm

Trasmissione: MICROSHIFT ACOLYTE, 8 velocità, corona da 34 denti

La E-EXPL 500 S di Decathlon rappresenta una scelta straordinaria per i ciclisti di montagna in cerca di una bicicletta elettrica di alta qualità e a un prezzo competitivo. Con caratteristiche avanzate come il motore centrale, una batteria di lunga durata e componenti di sospensione di alta gamma, questa bici offre un’esperienza di pedalata senza pari su sentieri accidentati e medio-montani. L’attuale sconto del 16% rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Decathlon dimostra ancora una volta che è possibile fornire prodotti di alta qualità a prezzi equi, rendendo lo sport accessibile a tutti.