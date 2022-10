La modifica tattica di Graham Potter salva il Chelsea dalla sconfitta del Manchester United, ma il suo più grande impatto è altrove

LONDRA — Con 35 minuti giocati a Stamford Bridge il primo gol sembrava inevitabile, che stava arrivando Manchester United non meno certo. Alla base del centrocampo degli ospiti, Casemiro dirigeva le cose, immancabilmente libero di far avanzare i suoi compagni di squadra. Christian Eriksen e Bruno Fernandes stavano trascinando il Chelsea centrocampo verso la fascia destra, aprendo tasche sul bordo dell’area per Antony da creare. Marco Rashford annusò lo spazio dietro con minaccia, traendo un livello di eccellenza da Kepa Arrizabalaga che sta diventando sempre più la norma.

Graham Potter sembrava percepire la direzione del viaggio per questo gioco. Da quando Liz Truss si è dichiarata una “combattente che non molla” qualcuno non ha fatto inversione di marcia in modo così brusco. Forse anche da quando ha abbandonato tutti i tagli alle tasse. O ha abbandonato una qualsiasi delle sue altre promesse elettorali. Londra è stata ricca di volte faccia questa settimana, ma poche sono state efficaci come quella dell’allenatore del Chelsea.

Il suo braccio destro dai suoi giorni a Brighton, Marc Cucurella, ha fatto largo e nella mischia è arrivato Mateo Kovacic. Immediatamente il Chelsea è diventato una forza significativa in questo concorso. Mason Mount si è posizionato esattamente tra la palla e Casemiro, Kovacic e Ruben Loftus-Cheek ora pronti ad aspettare quando i terzini dello United si sono avventurati negli spazi intermedi come avevano pericolosamente fatto all’inizio.

Con una difesa a tre, il Chelsea aveva avuto un sacco di opzioni quando cercava di costruire il gioco, ma ogni via sul campo sembrava essere bloccata dalla superiorità dello United a centrocampo. Adesso Trevo Chalobahimperioso quando gli avversari hanno cercato di sfruttare lo spazio alle sue spalle, e Thiago Silva ha solo dovuto bussare palla a Jorginho e il gioco del possesso è scattato.

“I primi 30 minuti pensavo che il Manchester United fosse migliore e ci ha costretto a tornare indietro”, ha riconosciuto l’allenatore del Chelsea. “Ci dovevamo adattare un po’ lì, cercare di portare un altro giocatore a centrocampo e cercare di avere un po’ più di pressione su di loro. Stavano costruendo i loro attacchi un po’ troppo facilmente e ci riportavano indietro… Da quel momento, ho pensato abbiamo fatto bene nella partita, nel corso della partita un punto è giusto per noi, non abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita.

“Il senso del gioco era che stavamo diventando un po’ sopraffatti a centrocampo, avevamo bisogno di un giocatore in più per creare un po’ di pressione, per impedire loro di costruire i loro attacchi e quindi rendere più difficile costruire i nostri. Era solo un la sensazione che avevo. Non è affatto una decisione facile da prendere, ma i ragazzi hanno risposto molto bene”.

La valutazione di Potter suona vera. Non aveva fatto abbastanza per rendere il Chelsea abbastanza bravo da battere questa squadra del Manchester United in rapido miglioramento, ma almeno erano abbastanza stabili da non perdere. Il rigore di Jorginho è stato solo il secondo tiro in porta che i padroni di casa avevano segnato in 87 minuti, il primo tentativo di speranza da fuori area. Avevano arginato la marea ma solo a costo di trasformare Pierre-Emerick Aubameyang e Raheem Sterling vicino ai passeggeri del gioco.

Se uno sta cercando prove della magia di Potter [look CBS audience, you had better get used to these shoehorned references to a certain beloved children’s literature staple] non arriva nelle modifiche tattiche. La grande possibilità che il nuovo manager sembra aver fatto è che quelli che una volta erano stati gettati ai margini Franco Lampardo e Thomas Tuchel stanno giocando con la convinzione spavalda delle prime squadre.

Il quinto inizio consecutivo di Chalobah è stata la sua migliore prestazione da un po’ di tempo, sferrando colpi di testa e mostrando i piedi veloci per aggirare la stampa del Manchester United. Nonostante tutti i discorsi su una carenza di opzioni per l’Inghilterra al centro difensore, rimane scoperto e non convocato.

“Era fantastico”, ha detto Potter. “È migliorato sempre di più ed è cresciuto nel gioco. Ha anche giocato molto. Non è facile con Rashford che corre costantemente dietro. Ha un ritmo incredibile. Trevoh ha fatto davvero bene. Davvero”.

Poi c’è l’uomo dietro Chalobah. Sembra inimmaginabile che il portiere che finta Antony nel secondo tempo, dando e andando con i suoi difensori centrali mentre gli attaccanti dello United gli sciamavano addosso, fosse Kepa, lo stesso uomo che era abitualmente pietrificato ogni volta che un cross entrava in area di rigore. anni fa. È passato da piedi di pietra a comandare la sua area di rigore e oltre con piedi d’argento vivo.

La sua proattività significava che nelle occasioni in cui Rashford si allontanava da Chalobah trovava un portiere che guardava ogni centimetro del suo telaio di 6 piedi-1, pronto a soffocare le occasioni che gli si presentavano. Negli anni passati coloro che cercavano di mitigare l’allegria intorno al portiere più costoso del mondo avrebbero potuto indicare la cavalcata di corpi che si frapponeva tra lui e il Jadon Sancho tiro che sarebbe arrivato nel 2019-20. Il modello di quest’anno è stato abbastanza veloce non solo per tenersi dietro lo sforzo iniziale, ma per assicurarsi di essere il primo sulla scena per sedare qualsiasi problema quando la palla si è staccata.

Questo è il Potter di cui Ostersunds, Swansea e Brighton erano entusiasti, che ha catturato l’immaginazione di Todd Boehly e ha convinto il nuovo proprietario a rinunciare a un vincitore della Champions League per un allenatore che aveva visto solo in precedenza la massima competizione europea in TV. Il Silhillian ora nella panchina del Chelsea dovrebbe essere un sussurratore di giocatori, uno che convince i suoi compagni a trovare profondità che non sapevano di avere. Kepa era stato su una traiettoria ascendente – o almeno tirando fuori la sua coda – prima del cambio di allenatore, ma è solo dall’arrivo di Potter che è sembrato uno dei migliori portieri della Premier League.

È stata poi una crudele ironia che l’ultima grande parata di Kepa sia riuscita solo a deviare sul palo il colpo di testa di Casemiro, la palla che è scivolata agonizzante oltre la linea di porta per negare al Chelsea i tre punti che lo spagnolo aveva meritato. Non era lui solo ad essere stato derubato, il facile contrasto tra le sostituzioni di Potter e l’introduzione apparentemente rivoluzionaria di Scott McTominay — che aveva subito così goffamente il rigore pochi istanti prima — se n’è andato come lacrime sotto la pioggia.

Ma poi un buon allenatore non dovrebbe aver bisogno di grandi adattamenti nel primo tempo. Un buon allenatore fa sì che i suoi giocatori siano versioni migliori di se stessi. I primi ritorni sono davvero impressionanti.