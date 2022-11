La minigonna di Stradivarius ti farà fare un figurone durante la cena di Natale

L’effetto pelle e la stampa animalier non passano mai di moda, ci accompagnano da praticamente tutta la vita e continueranno a farlo. Se ancora non avete deciso cosa mettere durante le feste, questa minigonna Stradvarius con orlo curvo è perfetta per valorizzare il vostro corpo e creare diversi outfit con un unico capo.

Ecco la minigonna con orlo curvo di Stradivarius

Vi colpirà per il suo design, il suo colore, la stampa ad effetto animalier e il suo prezzo contenuto. La minigonna con orlo curvo di Stradivarius si chiude con una cerniera e ci regala un design del tutto diverso, che si distingue dagli altri capi e di permette di creare un look divertente e originale.

La minigonna con orlo curvo di Stradivarius è realizzata in 50% poliuretano, 46% poliestere, 4% elastan.

Con cosa abbinarla

Esistono diverse possibilità di abbinamento, soprattutto perché la minigonna con orlo curvo di Stradivarius sta bene con i toni del nero, del bianco e del grigio. Così, puoi metterla con una maglia bianca o una camicetta in toni neutri, fino a top con trasparenze di colore nero.

Per completare il tuo look ed essere sempre alla moda durante le festività, il sito web di Stradivarius propone un abito con scollo americano in paillettes, diversi top e camicette cut out a partire da 15,99 euro; o stivali con plateau a 35,99 euro, oltre a molti altri capi ideali per la stagione.

Una gonna perfetta ad un piccolo prezzo

Acquistare sul sito web di Stradivarius è semplice, ma anche un bel giro in negozio è sempre di grande ispirazione. La minigonna con orlo curvo di Stradivarius ha un prezzo di 19,99 euro, davvero piccolo se pensiamo alla qualità e alla linea perfetta di questo capo. Le taglie ora disponibili vanno dalla 34 alla 40 e alla 44. La minigonna con orlo curvo di Stradivarius consente diverse combinazioni come stivali neri o bianchi alti, gilet giacche o blazer che danno un tocco un tocco più elegante ad un look perfetto sia per il giorno che per le giornate di festa.