La mini colonia di Mercadona che viene portata ovunque

Mercadona Non è solo cibo. Una delle sezioni più visitate dai suoi clienti è quella di profumeria. Attraverso la tua etichetta bianca Deliplus, gli utenti possono ottenere prodotti di alto livello a prezzi molto competitivi. Tuttavia, la grande catena di supermercati ha iniziato a collaborare altre marche fornitori di prodotti profumeria a basso costo

I prodotti che mostriamo sono un mini-profumo disponibile nella sezione cosmetici di Mercadona. E si distingue non solo per le sue dimensioni, ma anche per il suo prezzo contenuto: è disponibile a solo 1,60€.

è circa Ama il cuore feroce e gentile, due fragranze appena coniate che uniscono il tutto: buon aroma,. prezzo e dimensioni ridotte. Provengono Fiore di maggio, uno dei nuovi marchi spagnoli che si possono vedere sugli scaffali di Mercadona.

Sono disponibili in flaconi da soli 25 ml, il che li rende ideali da portare in borsa in viaggio. Ma non perderti: la richiesta è altissima ed è difficile trovarli al supermercato.

Il packaging, dal design e dai colori casual, attira l’attenzione dei clienti. La confezione viola e rossa contiene un profumo floreale ambrato. Fucsia e violetta hanno un profumo orientale e vanigliato. Ideale per l’uso quotidiano.