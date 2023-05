La migliore sedia da esterno intrecciata a mano in corda è stata lanciata da Ikea per questa stagione

Nel suo catalogo, Ikea ha proposto la più bella sedia da esterno della stagione in corda tessuta a mano!

Nella vita di tutti i giorni, Ikea propone oggetti sempre più pratici per la casa. Ma per la sua ultima collezione, l’azienda ha deciso di portare un tocco sublime, essenziale ed elegante ai suoi mobili.

Ikea spopola con il suo nuovo prodotto

Ikea ha recentemente messo in vendita una nuova sedia che assomiglia chiaramente a quelle che si possono trovare su riviste di lusso. E per una buona ragione, ha chiaramente tutto quello che serve e non mancherà di farvi innamorare.

Si tratta di una sedia con struttura in metallo, finitura liscia e una spallina con braccioli dal design circolare e tessuto in corda. Stile e modernità si fondono in un’unica sedia Ikea che sta già spopolando.

Potete trovarla con il nome di SEGERÖN. Si sa che questa sedia si distingue per la sua struttura rigida e la sua tessitura affascinante che crea un effetto unico. La sua struttura è rigida e stabile, in acciaio con quattro piedi in basso.

Inoltre, la sedia venduta da Ikea ha una spallina alta con un bordo arrotondato in alto. Si adatta così alla forma della vostra schiena. E dove potete riposare le braccia in massimo comfort.

Un prodotto molto resistente

Il prodotto svelato da Ikea ha anche piedini antiscivolo che mantengono la stabilità e impediscono scivolamenti imprevisti. Il dettaglio più affascinante su questa sedia è che ha corde disposte sulla spallina e sui braccioli.

E ciò, con aperture delicate e linee verticali ed orizzontali che creano una forma molto buona. Pur permettendo il passaggio dell’aria. E in impedendo l’accumulo di umidità.

La corda si avvolge completamente intorno alla parte superiore della struttura. Ha una progettazione molto stretta che mantiene le corde tese in ogni momento per un effetto rigido e una forma costante in ogni momento.

La sedia svelata da Ikea ha anche un cuscino che puoi facilmente attaccare alla sedia. Specialmente con l’aiuto della sua fascia elastica che ti consente di fissarlo in posizione in modo da poterti sedere comodamente.

Il suo cuscino ha anche una buona resistenza e durata. Ha anche una finitura impermeabile per impedire all’umidità di penetrare. È quindi un cuscino che si adatta perfettamente ai giorni di pioggia.

Una sublime sedia per trasformare il tuo esterno

Con questo design Ikea, avrete una sedia che non passerà mai di moda col passare del tempo. Ha anche un modello con un trattamento speciale sul cuscino per conservare il colore per più a lungo.

E mantenere il suo stile delicato e dolce per un look pulito in ogni momento e facilitare anche la sua manutenzione. Potete lavare questa copertura direttamente in lavatrice e sarà come nuova. Poiché lo sporco non si attacca facilmente alla superficie.

Le dimensioni generali di questa progettazione sono di 67 cm x 63 cm di profondità x 73 cm di altezza. Mentre l’altezza del sedile è di 46 cm. Questa struttura rigida e solida può sostenere fino a 110 kg.

Disponibile in verde scuro o bianco/beige, questa sedia costa la somma di 126,99 euro. Inoltre, Ikea ha anche indicato sul suo sito internet: “Potete cambiare l’aspetto del vostro spazio esterno in due tempi tre movimenti” .

E questo, “grazie alle coperture FRÖSÖN disponibili separatamente” . Non c’è dubbio che vi innamorerete di questa incredibile sedia Ikea che potrà trasformare chiaramente il vostro esterno!

