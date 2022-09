“La migliore protezione per il cervello è usarlo molto”

Il fisiologo italiano Palazzo d’Angelo è uno degli scienziati che guida lo Human Brain Project, un progetto collaborativo internazionale – come lo era il Genoma Umano ai suoi tempi – che cerca di mappare l’attività cerebrale per fornire risposte terapeutiche. Ha spiegato gli ultimi progressi del ciclo sul cervello del Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona (CCCB).

Sembra che il cervello resista alla mappatura.

Immagina di voler studiare le interazioni di una popolazione di tre milioni di abitanti, che formano gruppi, che parlano con altri gruppi e interagiscono con il mondo esterno… La mappatura è complessa. Nel nostro cervello ci sono circa 100.000 milioni di neuroni e circa 10 trilioni di sinapsi.

Si aspettavano di avere la cartografia pronta entro il 2023.

Accumuliamo conoscenze su un sacco di piccoli frammenti, ma non avremo la capacità di sapere cosa fanno se non capiamo come si relazionano tra loro. Ebrains è un’infrastruttura di ricerca digitale, creata dal progetto Human Brain e finanziata con fondi dell’UE, che sosterrà la ricerca per i decenni a venire.

In ogni caso, qual è l’ultima novità sull’organo sfuggente?

Sapevamo che il cervelletto era correlato al controllo motorio, ma vediamo che è una specie di “controllore generale” di tutte le funzioni cerebrali. Predice continuamente cosa accadrà. Anticipa errori di movimento, ma anche ragionamenti ed emozioni. Questo apre l’orizzonte per generare modelli che possono essere trasferiti ai robot, ma anche per arrivare alla cura di disturbi come distonia, tremori negli anziani, sclerosi multipla.

Hai il coraggio di mettere una data su quel traguardo?

La domanda appropriata è quando avremo la quantità minima di dati utili per generare modelli efficaci.

Così sia.

Posso quasi garantire che lo vedremo. Nel caso del Parkinson, gli elettrodi funzionano molto bene, ma tra cinque anni avremo un modello che simula l’attività dell’elettrodo e regola la precisione del luogo in cui deve essere applicato.

E l’Alzheimer? Si stima che nel 2030 verranno diagnosticati 74,7 milioni di persone.

L’Alzheimer è più complicato. La base neurobiologica non è chiara. È noto che ci sono anomalie nei geni e ci sono farmaci diretti al sistema colinergico che danno risultati positivi. Il problema è fermare la morte dei neuroni. Non sappiamo dove intervenire, cosa che accomuna tutte le patologie neurodegenerative.

Qualche intuizione?

La mia intuizione è che sono necessarie ulteriori indagini.

Nel frattempo, come fa un neurologo a prendersi cura del tuo cervello?

La migliore protezione per il cervello è usarla molto. Più neuroni vengono utilizzati, meno vengono persi.

Thatcher, Reagan e Maragall hanno usato i loro.

Questo va nelle questioni che non conosciamo. Dall’età di 50 anni perdiamo lo 0,2% della massa di neuroni all’anno. Ciò significa che in 10 anni perdiamo il 2%. Dovremmo vivere 300 anni per avere un danno reale.

Il transumanesimo ipotizza di scaricare il cervello in un computer. Come lo vedi?

Non potrei dirtelo. Il modello è pensato per essere parzialmente autonomo, ma non è da escludere che ci pensi. Se vogliamo riprodurre il funzionamento di un muscolo, creiamo una macchina che genera forza. Ma non sappiamo come generare qualcosa che ‘pensa’.

Netflix e Google conoscono già le nostre preferenze di consumo.

Se pensiamo di estendere la mente, dobbiamo essere molto vigili. La stessa cosa è successa con le cellule staminali, che hanno il potenziale per creare un organismo, ma hanno trovato un limite. Dobbiamo essere fermi nel chiedere una regolamentazione.

E che dire di ciò che chiamiamo coscienza?

Cominciamo a capire che il cervello invia centinaia di operazioni in parallelo, ma ne sceglie una e la rende cosciente. Non li conosciamo tutti. È come se la coscienza fosse un meccanismo che rende presente, o reale, una cosa alla volta, lasciando che il resto del cervello faccia le sue cose, fuori mano. È un processo di selezione. Sul canale prescelto poniamo tutta l’attenzione.

L’attenzione è capitale.

È lo strumento che il cervello ha per controllare la coscienza. L’attenzione ha una relazione con il talamo, che apre i canali sensoriali. Se sono attento a questo dialogo, il resto dei canali è “inattivo”. Probabilmente non è l’unico meccanismo che la corteccia estenda la capacità di elaborare i contenuti. Sapere come funziona il meccanismo dell’attenzione dirà molto su come funziona la coscienza.

Potrebbe essere che la ‘realtà’ non esiste?

La costruzione del senso della realtà è molto complicata. Non deriva dal fatto di vedere, ma dal vedere in modo predittivo. La coscienza deriva, quindi, dall’attenzione, dalla costruzione del senso della realtà e, a livello cerebrale, si basa su meccanismi che possiamo registrare attraverso l’encefalogramma.

Formuliamo anche l’idea di Dio.

Personalmente ritengo che sia un concetto di sintesi che lega tutto ciò che è incomprensibile. È la risposta a tutto ciò che non sappiamo.

Quindi scegli un puzzle che vorresti svelare.

Quando mio figlio era piccolo diceva: “Papà, come è possibile che il cervello sia capace di fare il meglio e il peggio?” Non potevo rispondergli. Mi piacerebbe molto sapere come funziona il cervello logico.

Da chi, per esempio?

di Leonardo da Vinci.

Cosa sembra rilevante per il fisiologo?

Dicono che avesse un’anomalia nel corpo calloso, perché poteva usare i due emisferi come se fossero quasi separati. È noto che scriveva al contrario, da destra a sinistra. E la sua capacità di sviluppare tutti gli aspetti della scienza è impressionante.