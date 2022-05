“La metà delle persone colpite non sa di averlo”

La metà delle persone che soffrono a glaucoma Non lo sanno e questo significa che, spesso, la diagnosi non arriva fino a quando la malattia non è molto avanzata. Questa la voce di allarme lanciata ieri dagli specialisti che partecipano al II Corso di aggiornamento sul glaucoma, che si svolge questo fine settimana presso l’Istituto Oftalmologico Fernández-Vega, a Oviedo.

“Nel campo del glaucoma, continua ad esserci un dato categorico: il 50 per cento delle persone che ce l’hanno non lo sa. EÈ una malattia asintomatica che non dà segni. È determinante individuarli precocemente e non quando la malattia è già molto avanzata”, ha evidenziato Ignacio Rodríguez Uña, direttore dell’attività insieme al collega Pedro Pablo Rodríguez Calvo.

il glaucoma è la principale causa di cecità irreversibile. Si tratta die una malattia degenerativa e silenziosa, che danneggia il nervo ottico provocando una progressiva perdita di fibre nervose senza che il paziente se ne accorga nelle prime fasi della malattia. “È una malattia che non può essere curata. Se non viene diagnosticata in tempo e non viene trattata, il risultato è la perdita della vista. L’obiettivo del glaucomatologo è preservare la vista e la qualità della vita fino alla fine. Si ottiene nella maggior parte dei casi”, ha affermato Pedro Pablo Rodríguez Calvo.

Al corso partecipano più di 250 professionisti provenienti da tutta la Spagna. È rivolto a oftalmologi, ricercatori di scienze della vista e specialisti generali o di formazione. L’ipertensione oculare è il passaggio precedente allo sviluppo del glaucoma, anche se non tutti quelli che presentano il primo portano al secondo. Entrambi hanno una prevalenza che varia dal 2 al 4 per cento della popolazione. “I casi sono in aumento perché viviamo più a lungo ed è una malattia legata all’invecchiamento”, hanno indicato gli specialisti. “Stiamo aumentando ulteriormente la diagnosi precoce. Non è che ce ne siano di più, è che li vediamo prima, li curiamo prima e cambiamo il decorso della malattia”, hanno aggiunto. All’Istituto Oftalmologico Fernández-Vega vengono eseguiti circa 350 interventi chirurgici per il glaucoma ogni anno.

Ignacio Rodríguez Uña ha sottolineato i progressi che l’intelligenza artificiale e i big data stanno imprimendo nelle diagnosi di glaucoma. “L’applicazione di una grande quantità di dati clinici e test di imaging aumenta il potere di rilevare la malattia. Non solo per rilevarlo, ma anche per verificare se la malattia progredisce e prevedere i danni che provoca”, ha affermato.

“È molto importante sensibilizzare il pubblico sulla necessità di revisioni, soprattutto nelle persone che hanno una storia familiare di glaucoma”, ha affermato Pedro Pablo Rodríguez Calvo. Sono in corso studi genetici sul glaucoma. “Avere un biomarcatore genetico aiuterebbe a sapere se alcuni pazienti con una storia familiare di glaucoma potrebbero essere a rischio di soffrire della malattia. Contribuirebbe a rilevare la malattia molto prima, migliorando così la prognosi”, ha sottolineato Rodríguez Uña.

Il Dr. Rodríguez Calvo ha spiegato l’attuale panorama dei trattamenti per il glaucoma: “Il più grande sviluppo si sta verificando nella via di somministrazione. Ci sono molti studi per cercare di ridurre l’uso di colliri e utilizzare farmaci sottocongiuntivali o intraoculari. Sono dispositivi che vengono posti nella camera anteriore dell’occhio o nel vitreo, in modo da rilasciare il farmaco in modo sostenuto”. Un aspetto che si studia è la frequenza con cui questa manovra può essere svolta: tre mesi, sei mesi, un anno… tenendo conto dell’alto volume di interrogazioni che genererebbe. “Uno dei vantaggi è che garantisce una migliore compliance al trattamento rispetto a se il paziente dovesse somministrare un collirio ogni giorno”, ha indicato Rodríguez Calvo.

In molti casi è sufficiente il trattamento con colliri o laser.. Ma, in altri, è necessario un intervento chirurgico, anche più di uno. Sono stati compiuti progressi nell’impianto di dispositivi microchirurgici che li rendono meno invasivi e meno aggressivi; ma sono anche meno efficaci. Tuttavia, possono consentire di ritardare o utilizzare altri interventi chirurgici più invasivi dopo interventi chirurgici classici più aggressivi. “Il 90 percento non offre complicazioni, ma ha più rischi rispetto alla chirurgia della cataratta”, ha affermato il dottor Pedro Pablo Rodríguez Calvo.