La metà degli infermieri considera di lavorare al di fuori del campo sanitario

più del metà del gli infermieri (52%) che si dedicano alle cure primarie hanno valutato il lavoro al di fuori del campo sanitario secondo un sondaggio pubblicato dal Associazione di Infermieristica Familiare e Comunitaria della Catalogna (Aificc).

Inoltre, secondo i dati forniti da Aificc, a 80% degli infermieri ritengono che la situazione nelle cure primarie Non migliorerà nei prossimi anni.

Il sondaggio, svolto tra i soci, per conoscere il stato emozionale corrente e il Condizioni di lavoro degli infermieri di assistenza primaria rivela che tra le loro principali preoccupazioni ci sono la problemi mentali ed emotivi.

Secondo l’indagine, l’a 65% degli intervistati appaiono stressati, scoraggiati e frustrati e a 35% hanno avuto bisogno di un aiuto professionale per migliorare il proprio umore e, di questi, uno su quattro ha dovuto assumere farmaci e un infermiere su cinque ha richiesto congedo per malattia.

In relazione a preoccupazioni sul lavoro, chiesto su diversi aspetti come il riconciliazione familiare, che riguarda il 45% degli infermieri o la stabilità del lavoro che riguarda uno su tre.

Indubbiamente, il carico di lavoro è uno dei maggiori problemi in campo sanitario e fino all’85% degli intervistati ha espresso preoccupazione per un aumento del carico di lavoro.

Da Aificc, indicano che le condizioni di lavoro riguardano il 71% degli intervistati e misure di sicurezza causare disagio 42% degli infermieri.

Avere un buon rapporto di lavoro con il resto dei compagni anche interessato, e in questo senso il 40% degli intervistati è preoccupato per la sofferenza le difficoltà per il lavoro di squadra.

In relazione ai propri manager, il 74% ritiene che le proprie azioni siano state appropriate, ma il 60% degli intervistati vuole i propri superiori valorizzare di più il proprio lavoro.