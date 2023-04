La mensola nordica di Lidl che sta volando dagli scaffali: te la tolgono di mano!

Lo stile nordico è uno degli stili decorativi che ha avuto più successo negli ultimi anni, uno stile che cerca il minimalismo, la luminosità e le linee semplici per non sovraccaricare gli spazi ma averli sempre belli e puliti, uno stile di cui si parla sempre e che è sempre tra i più scelti. Oggi ti mostriamo una libreria nordica di Lidl che sta spopolando nelle vendite grazie alla sua estetica curata e alla sua funzionalità… sta volando fuori dagli scaffali!

Lidl dispone di una sezione casa davvero interessante in cui propone sempre qualche mobile di grande successo, che diventa virale e scatena una vera e propria corsa all’acquisto, come sta accadendo in questo caso. La catena tedesca ha aumentato il suo successo in modo inarrestabile in Italia negli ultimi anni, superando già il numero di 600 punti vendita.

La libreria nordica di Lidl che sta spopolando

Parliamo della Libreria, un mobile dallo stile nordico deciso e un design moderno che farà un figurone nel tuo soggiorno, salotto, camera da letto o praticamente in qualsiasi ambiente della casa, perché è versatile e funzionale abbastanza da poter essere sfruttata ovunque. Attualmente è disponibile al prezzo di soli 39,99€, un importo quasi ridicolo considerando tutto ciò che offre… affrettati perché sta andando a ruba in tutti i negozi!

Questa fantastica libreria nordica di Lidl presenta un corpo bianco opaco e un’imitazione di rovere Wotan, con quattro scomparti che offrono un ampio spazio di archiviazione, sia per organizzare libri o CD sia per mettere oggetti decorativi, tra i tanti altri utilizzi possibili. Dispone di protezioni per non danneggiare il pavimento né quando è posizionata né quando la devi spostare.

Resistente, facile da pulire e versatile

Realizzata in legno, la libreria è resistente ai graffi e facilissima da pulire grazie alla presenza di un rivestimento in resina melaminica, che ti permetterà di eliminare polvere e sporco semplicemente passando un panno, almeno per quanto riguarda la superficie. Per quanto riguarda le misure, sono 74 x 33 x 74 cm, con un peso di 15,4 kg.

Se cerchi un mobile versatile e bello che diventi protagonista nell’arredamento della tua casa, senza dubbio questa libreria nordica di Lidl è una delle migliori opzioni che troverai, e considerato il prezzo sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire l’occasione.

Un’aggiunta perfetta per la tua casa

Questa libreria nordica di Lidl è un’aggiunta perfetta per chi desidera dare un tocco di eleganza e funzionalità alla propria casa. Grazie al suo design minimalista e alla sua versatilità, si adatta a qualsiasi ambiente e stile di arredamento. Non perdere l’opportunità di rendere il tuo spazio ancora più accogliente e organizzato con questa fantastica proposta di Lidl.

