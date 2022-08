La menopausa, una fase vitale con lo stigma

La menopausa è una fase del ciclo biologico come un’altra che attraversa metà della popolazione del pianeta. Tuttavia, la segretezza continua a mettere a tacere la fine delle mestruazioni, una tappa che arriva generalmente tra i 45 e i 55 anni, ma di cui non si parla. Molte donne non discutono nemmeno dei cambiamenti che sperimentano o delle domande che potrebbero avere con il proprio medico. Secondo Leale Purificazione Docampo, presidente della Società Galiziana di Sessuologia (SOGASEX), questo argomento continua ad essere, nel XXI secolo, un tabù. Anche fastidioso e scomodo per molte persone. Le ragioni? La vergogna, la paura di essere bollati come vecchi o incompetenti e i pregiudizi ei falsi miti che persistono intorno alla sessualità femminile.

“C’è molta resistenza a parlare di menopausa, come altri problemi che colpiscono il corpo delle donne. donne, come le mestruazioni, anche se queste stanno iniziando a normalizzarsi, o il desiderio sessuale femminile, di cui si parla poco. Continua a prevalere l’idea del desiderio maschile e del ruolo delle donne per soddisfarlo. È necessario normalizzare e decostruire quelle verità assolute che il modello patriarcale ci ha trasmesso, e per questo è essenziale rendere visibile questa questione, che abbia più presenza nei media e che se ne parli naturalmente, come è una vita teatrale di donne, e in questa direzione lavoriamo da Sogasex”, afferma.

Contro questo silenzio imposto e autoimposto si sono sollevate negli ultimi anni donne famose, come la spagnola Penélope Cruz, che ha recentemente parlato dei cambiamenti ormonali della perimenopausa, il periodo che precede la menopausa, che può durare mesi o anni ed è di solito accompagnata da alterazioni del ciclo, sebbene alcune donne non presentino precedenti irregolarità e semplicemente smettano di avere le mestruazioni un giorno – nell’intervista che Gwyneth Paltrow ha fatto a un evento sulla vita sana a Londra. Anche altre celebrità hanno deciso di rompere con lo stigma sociale e parlare apertamente della menopausa, come l’attrice Cynthia Nixon (“Sex in New York”), che nel 2017 ha dichiarato in un’intervista di essere in menopausa e che non era un dramma. “La libertà di non essere fertile è enorme”, ha detto.

Proprio la fine dell’età riproduttiva di una donna è alla base dei pregiudizi che circondano la menopausa. “Molte donne non osano parlare di menopausa perché tutto è incentrato sulla giovinezza e sul modello riproduttivo. Quindi smetti di avere capacità riproduttive e la tua sessualità non è più interessante perché ora è orientata al piacere, che è una trasgressione di quell’ordine sociale stabilito incentrato sull’eterocentrismo”, spiega il sessuologo galiziano.

Il problema di questo silenzio che circonda la fine delle mestruazioni è che molte donne raggiungono questa fase della vita, che coprirà almeno un terzo della loro vita, non sapendo quasi nulla perché non è un argomento che emerge nelle conversazioni. Non in casa e tanto meno fuori. “Molte donne, quando raggiungono quella fase, non sanno cosa accadrà loro perché mancano di informazioni e anche il modello biomedico è molto negativo perché patologizza in qualche modo la menopausa perché il paradigma della malattia è la mancanza di qualcosa, in questo caso gli ormoni (estrogeni e progesterone), anche se è qualcosa che si può rimediare con le cure, che , d’altra parte, molte volte vengono rifiutati anche da quello stesso modello sociale”, commenta.

L’attrice Kim Cattrall, il partner di Nixon in “Sex in New York”, è un altro degli artisti che afferma di parlare di più della menopausa per rompere il tabù. Piace Gillian Anderson (“Files X”), con menopausa precoce –quando compare prima dei 40 anni–, che sostiene la perdita della vergogna su questo argomento.

Anche l’ex first lady statunitense Michelle Obama ha raccontato la sua esperienza con le vampate di calore durante la sua permanenza alla Casa Bianca, come ha fatto Emma Thompson, che nel 2014, ricevendo un premio in una delle notti più fredde dell’anno, ha ringraziato i sudori della menopausa per combattere il freddo. L’ultima a farsi notare è stata la messicana Salma Hayek, che ha recentemente rivelato di avere sintomi da quando aveva 40 anni e che uno dei cambiamenti che ha subito è stato un aumento del seno.

Secondo Leal Docampo, la mancanza di informazioni su questa vitalità delle donne genera anche paura dei suoi sintomi e dei suoi effetti. Uno di questi è la mancanza di libido, qualcosa che, da un lato, non deve essere una conseguenza della mancanza di ormoni, secondo il sessuologo, e dall’altro, può essere corretto con prodotti come lubrificanti e vari trattamenti. “Il sesso in generale continua ad essere un tabù, ma molto di più se si parla di anziani perché, ancora una volta, il modello punta sulla giovinezza e sui corpi socialmente belli. Tutto ciò che è fuori da quel canone è fastidioso per le persone “, dice.

A suo avviso, un chiaro esempio del fatto che le questioni che hanno a che fare con il corpo delle donne sono l’opposizione al congedo per malattia per “regola dolorosa”. “Perché bisogna regolamentare un congedo per stress o ansia e non per endometriosi? Tutti si prenderanno una pausa a causa del dolore mestruale e non per l’ansia? Questo perché la regola è ancora tabù, come la menopausa”, dice.

Il calo degli estrogeni provoca cambiamenti importanti che, come l’endometriosi, può avere effetti sulla vita personale e professionale di una donna. Un gruppo di deputati britannici, guidato da Rachel Maclean, ha messo in luce nel 2018 l’impatto della menopausa sul lavoro e ha proposto l’inclusione di una revisione delle condizioni di lavoro per difendere quei professionisti che soffrono dei sintomi più acuti. Seguendo questa linea di lavoro, lo stesso anno è stata presentata una relazione al parlamento britannico con la quale si concludeva Secondo quanto riferito, quasi un milione di donne nel Regno Unito ha lasciato il lavoro a causa degli effetti della menopausa.