La medicina del futuro: scoperto un farmaco che blocca le cellule staminali dei tumori

Gli scienziati dell’IRB Barcelona, ​​centro di ricerca biomedica fondato dalla Generalitat e dall’Università di Barcellona (UB), insieme a un consorzio internazionale composto da vari laboratori di riferimento e dalla società biotecnologica Merus NV, hanno scoperto un candidato alla droga che, secondo dati preliminari, rallenta la crescita dei tumori solidi e blocca la comparsa di metastasi. “I risultati sono molto promettenti. La medicina del futuro inizia qui”, ha sottolineato il leader dello studio, il dottor Eduard Batlle, in dichiarazioni a EL PERIÓDICO.

Il trattamento è svolto da a anticorpo, che sono quelle proteine ​​generate dal corpo umano per riconoscere agenti infettivi o cellule alterate, in modo che possano essere eliminate dal sistema immunitario. Ci sono già anticorpi che sono stati trasformati in farmaci per fermare i tumori nel sistema sanguigno, ma è il prima volta quello è stato trovato terapia che, secondo i primi dati, agisce contro le cellule staminali di tumori solidi. Le cellule staminali sono quelle responsabili della rigenerazione del tumore, e quindi delle ricadute e delle metastasi.

Per pazienti con tumori solidi come colon, gastrico, esofageo o quelli situati nella testa e nel collo Normalmente si ricorre alla chirurgia, alla chemioterapia, alla radioterapia o all’immunoterapia ma, come è noto, non esiste una cura definitiva, in molti casi il tumore non può essere fermato ed il paziente ha una ricaduta e può morire. “Il speranza è che questo anticorpo è più efficace delle attuali terapie”, spiega la dott.ssa Batlle, responsabile del laboratorio sul cancro colorettale dell’IRB di Barcellona, ​​ricercatrice dell’ICREA (Istituto catalano per la ricerca e gli studi avanzati) e capogruppo del CIBER, che riporta al Istituto di Sanità Carlos III. Vedi anche: La Catalogna rileva i primi due casi di omicron furtivo

Remissione in sette pazienti

Attualmente il farmaco sperimentale è stato testato su dieci pazienti e in tutti loro c’è stato un restringimento del tumore. In due ci sono state remissioni considerevoli e in uno un completo declino. Questi dati corrispondono a una prova nella fase 1 e sono stati pubblicati dalla società olandese Merus NV nell’ottobre 2021. E questo lunedì viene pubblicato lo studio, sulla rivista scientifica ‘Nature Cancer’, su come è stato trattato l’anticorpo e quale attività ha avuto in modelli sperimentali di cancro, ricreati nei topi.

Una delle novità della scoperta è che pone le basi per incorporare l’uso di organoidi nel processo di ricerca di nuovi farmaci. Gli organoidi sono campioni di pazienti, come mini-tumori che vengono cresciuti su piastre e servono a riprodurre alcuni aspetti del comportamento del tumore in laboratorio.

Finora la sua utilità è stata sfruttata nella medicina personalizzata, cioè per il processo decisionale sul trattamento. Tuttavia, per la scoperta dell’anticorpo che potrebbe essere trasformato in un nuovo farmaco, è stato utilizzato per la prima volta a biobanca di organoidi da malati di cancro a testare in questo modello centinaia di anticorpiper sapere su quale puntare.

Pertanto, è stato riscontrato che il Anticorpo MCLA-158, che risponde al nome commerciale di Petosemtamab, è il più efficace. Successivamente è stato sperimentato sui topi e la conclusione è che blocca la comparsa delle metastasi e rallenta la crescita dei tumori solidi primari. Una volta completate entrambe le fasi della ricerca, si è passati alla sperimentazione della terapia nell’uomo, in a processo che continua e sarà esteso. Vedi anche: Chiedono 32 anni di carcere a un uomo per aver abusato e violentato una donna ottuagenario a L'Hospitalet

Non interferisce con le cellule sane

L’anticorpo Petosemtamab o ‘Peto’ riconosce due proteine sulla superficie delle cellule staminali del cancro, che sono EGFR e LGR5. Il primo favorisce la crescita incontrollata delle cellule, mentre il secondo segna le cellule staminali, che sono responsabili dell’espansione dei tumori. E il compito dell’anticorpo è di degradare il primo di questi, la proteina EGFR, nelle cellule che hanno il secondo marcatore, LGR5. Così, blocca i percorsi di crescita e sopravvivenza nelle cellule che avviano e diffondono il cancro.

Allo stesso tempo, non interferisce con il funzionamento delle cellule staminali sane del corpo, essenziali per la rigenerazione dei tessuti. Ed è che uno dei vantaggi dell’uso degli organoidi nella ricerca di nuovi farmaci è che permette di identificare quali hanno effetti secondari indesiderati, il che ha permesso di scartare gli anticorpi con maggiore tossicità nelle prime fasi dello studio. E, nei dieci pazienti in cui è già stato testato, il farmaco è stato “tollerato”, Secondo il dottor Batlle.