la mancanza di mezzi ostacola la lotta all’anoressia

Il disturbi del comportamento alimentare (DE), che comprendono principalmente anoressia, bulimia e abbuffate, non sono solo una cosa ragazze e adolescenti. C’è anche Adulti (soprattutto giovani donne) che ne soffrono e la cui prevalenza è aumentata significativamente nel ultimi due anni, a causa della pandemia. L’unità dei disturbi alimentari Ospedale di Santa Creu i Sant Pau, a Barcellona, ​​che si rivolge solo a adulti chi è grave (i lievi si rivolgono ai centri di salute mentale per adulti, i CSMA), lui ha aumentato di a 35% i tuoi pazienti negli ultimi cinque anni. Questa realtà si confronta con un’altra, quella del poche risorse: in questa unità di Sant Pau, un riferimento per l’intero Barcellona, ne funzionano solo uno psichiatra a tempo pieno, un’altra mezza giornata e uno psicologo a tempo pieno.

Entità come il Associazione Famiglie Contro Anoressia e Bulimia (Acab) denunciano che “la maggior parte delle unità in TCA ora hanno il stesse risorse che anni fa”. Non sono stati aumentati i posti in day hospital e professionisti. “Lavorare con il stesse risorse di 20 anni fa, ma le persone che hanno bisogno di cure si sono moltiplicate entro 10″, Achab denuncia Il Ministero della Salute sostiene che il suo “Piano del Direttore per la salute mentale e le dipendenze” darà la priorità alla formazione di professionisti all’interno del primario (CSMA e CSMIJ), aumenterà i posti di ricovero parziale, rafforzerà le unità di disturbo del comportamento alimentare e creerà un’unità subacuta specializzata nei disturbi alimentari negli adulti. Ma per ora, le famiglie delle persone colpite si sentono abbandonato.

E il covid-19 aggravato la situazione. “Un anno che riceviamo circa 225 lead, il Doppio rispetto a prima della pandemia”, descrive carceriere di mare, psichiatra presso l’unità TCA di Sant Pau. “Abbiamo triplicato le prime visite dal 2017. Ma è vero che nella pandemia c’è stato un enorme picco di persone che non avrei debuttato se non fossi stato rinchiuso in casa a guardare le persone su Instagram che dicevano che dovevo fare sport”, sottolinea Carceller. L’unità TCA di Sant Pau, a differenza di quella di Sant Joan de Déu (che ha due aree, una di reddito totale e un’altra di reddito parziale), ha solo un’area di ingresso parziale, che è stata a Ospedale diurno.

Più ricadute

Con la pandemia, avverte Carceller, i pazienti che l’unità aveva precedentemente frequentato (la maggior parte sono donne del tra i 18 e i 32 anni, ma c’è anche molta popolazione tra i 35 e i 45 anni, e anche persone con più di 60 anni) “hanno avuto una ricaduta molto”. “Abbiamo un rimbalzo tra i nostri pazienti, debutta a 25 anni e nuovi casi che hanno debuttato nella pandemia da minorenni e ora sono adulti”. Inoltre, c’è tanto “anoressia atipica”: persone che in precedenza avevano un indice di massa corporea (BMI) superiore al normale, che hanno perso peso molto rapidamente e che lo sono ora “malnutrito”.

Questa unità di Sant Pau, per la quale esiste a tre mesi di lista d’attesa (sebbene dia la priorità ai pazienti più seri, che passano prima), lo è riferimento per tutto il Barcellona. Dispone di 20 posti. Il i pazienti sono “ad alto rischio”. “In questo momento ci sono nove persone in attesa di entrare. Potrebbe non sembrare molto, ma lo sono persone a rischio biologico: avere sottopeso e malnutrizione”, fa notare lo psichiatra, che assicura che sia lei che i suoi colleghi lo sono “sull’orlo del collasso”.

Prendilo “in tempo”

“Abbiamo bisogno di più psicologi Y psichiatri dare una risposta a tutte quelle persone che aspettano e anche a tutti coloro che, pur avendo a disturbo più lieve, se lo prendiamo in tempo, non ricadrà e la malattia non andrà oltre. È importante che queste persone siano accudite unità speciali Y non possiamo farcela: in questo momento devo prima filtrare e catturare i pazienti più gravi”. L’unità TCA di Sant Pau ha uno psichiatra e mezzo (uno che lavora 40 ore e uno che lavora 20 ore) e uno psicologo (40 ore) per tutta Barcelonès.

Una persona con disturbi alimentari ha circa a 10% di mortalità . Questi disturbi “uccidono più del covid”. Gli adulti che ne soffrono di solito hanno debuttato nella fase giovanile, ma in seguito hanno delle ricadute. In una pandemia, racconta questo psichiatra, le donne hanno debuttato Università intorno ai 24 anni. Anche le donne durante dopo il parto Insomma, persone che volevano “perdere peso” e poi finire per sviluppare un disturbo alimentare.

Secondo Carceller, l’unità ha visto principalmente “anoressia e bulimia”, dal “Abbuffarsi”, Sebbene siano più diffusi, vengono consultati meno.