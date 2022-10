La malattia infettiva che sta riemergendo nella sua forma più letale a causa del cambiamento climatico

Il Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito che il cambiamento climatico sta favorendo la recrudescenza di una malattia contagiosa come il colera nella sua forma più mortale.

Ben 27 paesi hanno segnalato focolai di colera nei primi nove mesi del 2022, quindi L’OMS chiede più vaccini contro questa malattia per fermare i casi. In confronto, tra il 2017 e il 2021 meno di 20 paesi hanno registrato situazioni simili in un intero anno.

Non è solo la proliferazione dei casi a destare preoccupazione, ma anche la loro grado di mortalitàche è aumentato considerevolmente nell’ultimo anno: “Non solo stiamo assistendo a più focolai, ma anche a focolai mortali. I dati di cui disponiamo, per ora limitati, mostrano che il tasso medio di mortalità dei casi finora quest’anno quasi triplica quello degli ultimi cinque anni”, afferma il direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus.

Questa malattia “si nutre di povertà e conflitti, ma ora viene accresciuta dai cambiamenti climatici”, ha spiegato Tedros in una conferenza stampa a Ginevra. eventi meteorologici estremicome inondazioni, cicloni e siccità, riducono ulteriormente il accesso all’acqua potabile e creano l’ambiente ideale per la diffusione del colera”.

il colera è un malattia diarroico infezione acuta causata dall’ingestione di cibo o acqua contaminati dal bacillo Vibrio cholerae. Può uccidere qualcuno nel giro di poche ore se non viene trattato rapidamente.