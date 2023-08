La maglia di Tamara Falcó che tutte desideriamo è di Zara e costa molto poco.

Zara ha la camicia di Tamara Falcó che tutte vogliamo, l’ha indossata durante la sua luna di miele ed è un’autentica opera d’arte. È iniziata l’era della camicia, arriva quel periodo dell’anno in cui abbiamo bisogno di un capo che sia perfetto per entrambe le stagioni. Serve come la giacca per la mezza stagione perfetta e la camicia per il ritorno in ufficio. Un capo che avremo bisogno per l’autunno, acquistatelo prima che si esaurisca.

Zara ha la camicia di Tamara Falcó che tutte vogliamo e costa molto poco

Tamara Falcó ha dimostrato di essere una vera esperta di stile in un matrimonio che è già passato alla storia. La figlia di Isabel Preysler ha goduto di alcuni giorni di luna di miele in Africa ed è tornata in Italia con una camicia di Zara che ha suscitato l’interesse di tutte le esperte di moda. È un capo essenziale per questa stagione.

Zara ha creato la camicia perfetta. Ci sono capi che sono indispensabili e uno di essi è la camicia. Un pezzo che diventerà una delle opzioni più necessarie per qualsiasi guardaroba. Il capo base che cerchiamo per questa e tutte le stagioni future è questa impressionante camicia a righe.

Le righe non passeranno mai di moda. È una di quelle stampe che ci stanno sempre bene. Che indossiamo dei jeans o un completo per andare a lavorare, questa camicia sta bene. Come abbiamo visto nello stile di Tamara Falcó, è un capo facile da abbinare che ci permette sempre di creare un outfit spettacolare.

Il bianco e il blu sono due colori con cui stupire e farlo perfettamente con un tocco marinaro o professionale. Le possibilità di questa camicia sono enormi. Per ottenere una versatilità completa, non c’è niente di meglio di questo tipo di capo. A seconda delle combinazioni che vogliamo applicare, le daremo una finitura diversa.

Le righe verticali slanciano come anche il design oversize. Con questo dettaglio, Tamara Falcó si fa notare dopo una luna di miele in cui ha goduto di ogni tipo di leccornia. Torna alla routine con una camicia che le toglie una taglia appena la indossa. Possiamo imitare il suo stile acquistando lo stesso capo da Zara al prezzo di 29,95 euro. È disponibile dalla taglia S alla L.

