La madre di una giovane donna che ha superato l’anoressia: “Abbiamo sempre paura del mostro”

“Io sono uno madre di una ragazza chi ha sofferto a disturbo del comportamento alimentare (DE)”. Discorso Barbara Direttore, vicino di Vic (Osona). Sua figlia, di cui preferisce non dare il nome, sta per girare 23 anni ed è già guarita: ha finito Infermieristica, sta facendo stage e ha iniziato Psicologia. La storia personale di questa giovane donna risale a quando lo era quindici.

“Ha iniziato a mostrare in modo sottile che non gli piaceva, quello non gli piaceva il suo corpo. ha cominciato a diminuire l’assunzione di cibo, il piatto non è finito, Ho buttato via i panini Andavo a scuola”, dice Bárbara. La sua storia aiuta a capire il terrore vivono le famiglie che devono fare i conti con un disturbo di questo tipo. “Famiglie”, dice. soffrono molto e non possono sempre accedere alla sanità pubblica e ricevere il trattamento di che cosa hai bisogno”.

Barbara ha cominciato a preoccuparsi davvero alla fine del 2014, quando sul tavolo di studio della ragazza ha trovato una nota con obiettivi per il 2015 tra coloro che erano perdere “non so quanti chili” e “esercizio”. “Ero molto spaventato, ma lei ha negato tutto. Ho chiesto aiuto al sistema pubblico.

“Ha iniziato a mostrare in modo sottile che non gli piaceva il suo corpo. Ha iniziato a diminuire l’assunzione di cibo”

Uno psicologo le disse che la ragazza doveva essere valutata da un pediatra. “Il dottore l’ha vista, ma mi ha detto di non preoccuparmi, che lo erano problemi di età . Ciononostante, l’hanno indirizzata a un centro di salute mentale infantile-giovanile (CSMIJ)”, afferma Bárbara. Le famiglie avvertono che nel assistenza sanitaria di base a volte passano inosservato questi disturbi quando non sono manifestamente gravi.

Due mesi ci è voluta la famiglia per fare una visita con il Psicologa CSMIJ. A quel tempo, “Tutto è crollato molto rapidamente”. Un mese dopo, la ragazza è stata indirizzata al centro diurno CSMIJ. È ciò che viene chiamato a reddito parziale.

Ma non ha funzionato e dopo tre settimane è finito nel Ospedale Universitario di Vic, dove non esiste un’unità specializzata in disturbi alimentari, come c’è a Sant Joan de Déu (per i bambini). Così, è entrato in pediatria. “È stato due mesi ammessi, ma ne è uscito senza alcun miglioramento psicologico”, lamenta la madre.

Mesi dopo, dopo essere passato di nuovo al day hospital del CSMIJ, ha dovuto farlo essere nuovamente ricoverato. Era settembre 2015. “Lì avevamo toccato così tanto il fondo che lei non voleva mangiare e dovevamo darle alimentazione nasogastrica. Ha saltato l’ultimo trimestre del terzo anno dell’ESO e il primo del quarto anno”, ricorda Bárbara.

dimissione nel 2018

Dal 2015 al 2018 ha frequentato le visite ambulatoriali del CSMIJ. Lì ha iniziato a migliorare e nel 2018 è stato dimesso. Ma nel 2019 ha avuto una “caduta clamorosa” e, poiché a quel tempo era maggiorenne, non poteva essere curata in un CSMIJ. “Attraverso il primario siamo andati al emergenza ospedaliera e c’era un terza ammissione. Sua figlia aveva un bradicardia (frequenza cardiaca bassa) “molto importante”.

Vedi anche: Salut riduce la burocrazia dei medici nel prescrivere farmaci “Ad un certo punto abbiamo sofferto molto perché il suo cuore si è fermato. Non riusciva ad alzarsi dal letto d’ospedale”

“A un certo punto abbiamo sofferto molto perché lo pensavamo il suo cuore si è spento. È stata ricoverata in ospedale per quattro mesi. per un mese e mezzo non potevo alzarmi dal letto tutta l’igiene e la cura sono state fatte lì. Il cibo era anche nasogastrico”. Nel giro di due mesi la famiglia iniziò a vedere qualche miglioramento. “Quando siamo partiti, abbiamo chiesto allo psichiatra di non rimanere bloccati lì, di indirizzarci a un unità specializzata in TCA. E siamo andati a Sant Pau”, racconta Bárbara.

A Sant Pau gli hanno dato l’aiuto psicologico quello di cui avevo bisogno. L’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia (Acab) gli offrì anche l’aiuto di un altro psicologo privato. A settembre 2019, la giovane ha iniziato a riprendersi davvero. Ma nel 2020 è arrivata la pandemia.

“C’era piccola ricaduta. Ma era coraggiosa e l’hanno intervistata in televisione, ecco uno stimolo. A settembre 2020 è iniziato il corso e fino ad oggi. Anche se siamo sempre con lui paura del mostro” riconosce la madre. Lei, psicologa professionista, è diventata volontaria per Achab dopo quello che ha vissuto a casa. “Lo sono i TCA disturbi gravi, che richiedono molte risorse”, conclude.