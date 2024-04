La macchina più completa per tonificare i tuoi muscoli è disponibile da Lidl a un prezzo inferiore a quello della tua palestra

Con l'arrivo dell'estate, è certo che vuoi metterti in forma e mostrare un corpo migliore. Per fare questo, hai diverse opzioni, come fare esercizio con la macchina Lidl, la Swing Stepper con barra e fasce elastiche.

Con essa, potrai allenarti comodamente a casa per evitare di andare in palestra o come complemento ai tuoi allenamenti in palestra. Si tratta di una delle macchine più complete sul mercato. Con essa, potrai esercitare gambe, fianchi, glutei e tronco, i principali gruppi muscolari che contribuiscono a definire la silhouette.

Questa Swing Stepper con barra e fasce elastiche ha pedali regolabili in altezza e ha il vantaggio di essere sempre pronta per l'uso.

Cos'è la macchina da esercizio di Lidl?

Quali sono le sue caratteristiche principali?

Questo dispositivo per l'attività fisica include una barra per tenerti e mantenere una posizione affidabile, accompagnata da moschettoni resistenti in metallo sulle fasce elastiche che contribuiscono a quella sensazione di sicurezza così necessaria quando ti alleni a casa. Questo è anche l'obiettivo delle sue piattaforme antiscivolo.

E se aggiungiamo il display LCD con indicazione digitale del consumo di calorie, tempo di allenamento e numero di passaggi, ha tutto ciò che serve.

Facile da usare… e da riporre

Questa macchina non solo è molto facile da usare, seguendo le istruzioni che vengono fornite con il pacchetto. Inoltre, è molto facile da riporre, grazie alle sue ruote scorrevoli. Puoi riporla se hai visitatori o se non hai troppo spazio. Aprila quando vai ad allenarti e chiudila per non intralciare il resto del tempo.

Cosa include l'ordine della macchina da esercizio di Lidl?

Oltre al dispositivo per l'allenamento stesso, riceverai delle fasce elastiche di lunghezza regolabile e un supporto per il cellulare con dimensioni regolabili e, come non potrebbe essere altrimenti, un manuale di istruzioni. A ciò devi aggiungere una pila da 1,5 V LR03, AAA per garantire il funzionamento del display.

Quali sono le sue dimensioni e il suo peso massimo?

Questa macchina pesa 11,4 kg e supporta fino a 100 kg, quindi è resistente e durevole. Le sue dimensioni approssimative sono 65 x 114,5 x 52,5 cm. Inoltre, viene prodotta con materiali come lattice, EVA e plastica, che sono ideali per prevenire lesioni e migliorare la presa durante l'allenamento.

Un aspetto importante di questo dispositivo è che è adatto solo per interni. Se stai cercando di installarlo all'aperto, è meglio scegliere un altro modello.

Qual è il prezzo di questa macchina da esercizio di Lidl?

La Swing Stepper con barra e fasce elastiche ha un prezzo di 87,99 euro sul sito web di Lidl, con il vantaggio che puoi pagarlo a rate con Aplázame. Prova le opzioni di finanziamento del tuo acquisto nel simulatore disponibile sul sito web, tenendo presente che alcuni piani di pagamento possono includere interessi.

Se la consideri come un investimento a lungo termine, per risparmiare sulla quota della palestra, puoi finanziarla fino a 36 mesi in totale.

Approfitta per acquistare le tue scarpe da ginnastica!

La stessa azienda ci consiglia le sue scarpe sportive da donna con interno in tessuto che hanno un prezzo di 15,99 euro. Puoi acquistarle nelle taglie dalla 36 alla 40, essendo un complemento indispensabile per le tue routine di allenamento. Hanno una suola leggera e flessibile, quindi si adattano alla pianta del piede.

Di colore beige e blu, le puoi abbinare con i vestiti da palestra. Inaugura con la Swing Stepper e inizia a tonificare il tuo corpo per l'estate!

Costi di spedizione e supplementi

Le spese di spedizione standard sono di 3,99 euro, ma a questo prodotto in particolare devi aggiungere 1,99 euro. Questo supplemento viene applicato per ogni unità di articolo acquistato, oltre alle spese di spedizione standard perché è un prodotto voluminoso e/o pesante, come dettagliato da Lidl nelle sue politiche di spedizione.

Per quanto riguarda i tempi di consegna, riceverai questa macchina a casa in un massimo di 4 giorni, ricordando che le consegne vengono effettuate solo nei giorni lavorativi. Successivamente, per gli ordini alle Isole Baleari il tempo di consegna aumenterà di 24 ore. Lidl non effettua spedizioni alle Isole Canarie, né a Ceuta e Melilla.

Cosa succede se non sei soddisfatto?

Se l'articolo in questione non ti convince, hai 30 giorni per richiedere il reso. I resi non hanno costo, e questo è un beneficio molto importante perché ti permetterà di provare il dispositivo e vedere come risponde alle tue aspettative. Se non sei soddisfatto, puoi restituirlo.

Il rimborso per la restituzione dell'ordine verrà effettuato nei giorni successivi, allo stesso metodo di pagamento con cui hai pagato l'acquisto. Può essere Bizum, carte di debito o di credito, Google Pay o la stessa piattaforma Aplázame. Ovviamente, a condizione che il prodotto venga restituito in perfette condizioni.