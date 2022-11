La macchina da cucire del futuro a basso prezzo di Lidl è un successo durante il Black Friday!

Il Black Friday arriva da Lidl! Gli appassionati di cucito potranno acquistare una macchina da cucire nuova di zecca a un prezzo conveniente.

È un’occasione d’oro per i fan del cucito. Il marchio Lidl presenta la sua macchina da cucire ultracompleta e in offerta speciale per il Black Friday! Un’opportunità da non perdere.

Lidl vizia i fan del cucito

Come sempre, Lidl sa come accontentare i suoi clienti. Infatti, il rivenditore tedesco è in grado di offrire loro una serie di prodotti come È un bene che Lidl abbia molti prodotti utili ed essenziali a un prezzo basso.

Nel corso degli anni, Lidl è riuscita a liberarsi dell’immagine di sportello duro per offrire molte opzioni ai suoi clienti, che sono sempre alla ricerca delle offerte giuste. Il marchio ha quindi sviluppato i suoi reparti di moda, ad esempio. Oggi è possibile trovare tutte le una selezione di prodotti per tutta la famiglia!

Ma non è tutto, da Lidl potete trovare anche tutto il necessario per la casa! Infatti, se state cercando accessori per la cucina, decorazioni o elettrodomestici… Lidl ha tutto quello che vi serve.

Oggi il marchio tedesco si rivolge agli appassionati di moda. Offrendo loro un macchina per cucire moderna e sofisticata. Abbastanza per soddisfare tutti i loro desideri!

Questa è davvero una macchina per cucire professionale di Carina. Offre un totale di 197 programmi di cucitura! È molto. Se volete, potete anche cucire numeri e lettere. Ideale Ad esempio, per creare etichette per i vestiti dei vostri bambini!

Non è tutto, la macchina da cucire Lidl offre anche 10 tipi di punti. È sufficiente selezionare quello che si preferisce direttamente sul suo schermo.

Una macchina moderna per tutti i vostri desideri

La macchina Lidl sembra avere tutte le carte in regola per piacere. Grazie allo schermo LCD multifunzione, è possibile scegliere le impostazioni necessarie. Permette inoltre di impostare le preferenze in base alle proprie esigenze.

Si noti che la macchina Lidl è dotata di asole completamente automatiche. Questo lo rende perfetto per cucire tessuti sottili e resistenti. E poiché Lidl ha pensato a tutto, è anche dotato di una scatola di accessori integrata per una facile conservazione. tutti gli strumenti. Super pratico!

Questa macchina Carinha un interruttore on/off. Il kit di acquisto comprende un piedino per cerniere, un piedino per piume, un piedino per asole, un piedino per punti invisibili, un piedino per tagliacuci e un piedino per asole.

Ma non è tutto. Dispone inoltre di 3 spoline e due porta-spolina. Anche un feltrino, un cacciavite piccolo e uno più grande. Troverete anche un righello per cucire, una spazzola per la pulizia e un ago di ricambio.

Le dimensioni di questa macchina per cucire sono le seguenti: 40,4 x 18,8 x 27,7 cm. E pesa 5,7 kg. Sarà quindi facile trovare un piccolo posto in casa. Il tutto senza occupare troppo spazio!

Infine, vi starete chiedendo qual è il prezzo di questa piccola meraviglia disponibile da Lidl? Ebbene, sarete in grado di per 269,99 euro ! Un prezzo non indifferente, ma che vi permetterà di dare libero sfogo alla vostra creatività.

Soprattutto perché con l’aumento del fai-da-te (Fai da te), Molte persone sono ora tentate di dedicarsi al cucito. Anzi, ora è la nuova moda, è creare tutto da soli. Quindi perché non voi?