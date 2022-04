La lotta Macron-Le Pen si gioca anche in borsa: questo influenzerà la vittoria dell’uno o dell’altro

Il mercati Seguiranno con molta attenzione ciò che accade Francia per le prossime due settimane. Il primo turno delle elezioni presidenziali è stato risolto come previsto: con la vittoria di Emanuele Macronche sarà misurato rispetto al candidato di estrema destra Marine LePen al secondo turno il 24 aprile. Viene scontata una ripetizione del risultato del 2017, ovvero una vittoria per Macron, ma gli esperti ricordano che fino a quando non si conteranno i voti nulla si deciderà. Ecco perché si sono lanciati ad analizzare come influenzerebbe le azioni la vittoria dell’uno o dell’altro.

Entrambi i candidati dovranno mettere tutta la carne alla griglia per convincere gli elettori, in una corsa alla presidenza dell’Eliseo che ci si aspetta più stretto rispetto a cinque anni fa. Pertanto, in una nota gli strateghi di JP Morgan hanno analizzato le implicazioni delle elezioni francesi per i mercati.

A suo avviso, se Le Pen dovesse ottenere una vittoria inaspettata, il sentiment degli investitori ne risentirebbe, visto il “probabile aumento dell’incertezza sulla coesione dell’eurozona”, e che “le sue politiche non sembrano ostili al mercato poiché una prospettiva nazionale. Tuttavia, fanno notare dalla banca statunitense, tenendo conto che il Le elezioni parlamentari si terranno poco dopo, a luglio“La capacità di Le Pen di mettere in atto il suo programma potrebbe essere piuttosto piccola”.

“Macron continua ad essere il risultato più favorevole per il mercato”e il caso base degli economisti di JP Morgan, che ritengono che la vittoria di Macron o di Le Pen inciderebbe su questi settori in questo modo:

-Utilità: “Una vittoria di Macron sarebbe ampiamente positiva per i servizi pubblici francesi, con un’enfasi sulla generazione nucleare che guida la crescita di nuove costruzioni con la deregolamentazione e la nazionalizzazione. Le energie rinnovabili trarrebbero vantaggio da obiettivi di crescita accelerata”, osserva JP. Morgan, che ritiene che una vittoria di Le Pen “farebbe probabilmente sosterrebbe l’energia nucleare, ma sarebbe chiaramente un aspetto negativo per gli sviluppatori di energia rinnovabile nel paese”.

-Banche: le banche più esposte lo sono Credito agricolo, Compagnia Generale Y BNP. “Sebbene il programma economico di Le Pen sosterrebbe la domanda dei consumatori attraverso un migliore potere d’acquisto, che si legge positivamente per la domanda di prestiti e i livelli di offerta, una vittoria di Le Pen creerebbe probabilmente reazioni negative nel mercato, viste attraverso l’ampliamento degli spread creditizi.

-Consumo: in questo caso, JP Morgan ritiene che i nomi più esposti lo siano Carrefour, casinò, Elior, Accor, Martin pescatore Y MADE.com. “Oltre al potenziale impatto sul sentimento dei consumatori, alle fusioni e acquisizioni e alle implicazioni dell’inflazione, sia Macron che Le Pen propongono politiche a sostegno dei consumatori, come tagli alle tasse (Macron) o all’IVA sui prodotti essenziali e l’eliminazione dell’imposta sul reddito per i minori di 30 anni (Le Pen)”.

LE AZIONI FRANCESI RIMARRANNO VOLATILI

Secondo i risultati preliminari, Macron ha ottenuto il 27,6% dei voti, seguito da Le Pen con il 23,4%. Poiché nessuno dei due ha ricevuto più della metà dei voti, i due si affronteranno in un secondo turno che dovrebbe essere più serrato: i sondaggi danno una differenza minima del 53% per Macron e del 47% per Le Pen. “Gli investitori si stanno già concentrando sui sondaggi del secondo turno”, affermano gli esperti Julius Baer, ​​che ritengono che “Le azioni francesi potrebbero rimanere volatili fino al secondo turno di votazioni”.

Il caso base degli strateghi della banca svizzera è che “Macron sarà rieletto perché dovrebbe essere in grado di raccogliere più sostegno dagli altri candidati che non passeranno al prossimo turno”. Inoltre, notano in un commento, “sono diminuiti anche i rischi per gli asset francesi in caso di vittoria di Le Pen rispetto al 2017, poiché non sostiene più un “Frexit” e le possibilità che il suo partito ottenga la maggioranza alle elezioni parlamentari di giugno sono scarse, il che probabilmente comporterebbe un potenza limitata“.

Julius Baer ritiene che il mercato azionario francese “sia quello che attualmente presenta il trend di guadagno più forti“Le valutazioni tornano ad essere interessanti: il rapporto prezzo/utili a 12 mesi è ancora una volta una deviazione standard al di sotto della media storica, nonostante le sue caratteristiche di crescita superiori alla media”, rilevano gli analisti della banca. Pertanto, sottolineano che il mercato azionario francese “offre attualmente un interessante punto di ingresso acquisire esposizione a titoli growth di alta qualità a un prezzo ragionevole.