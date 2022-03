La linea guida ribassista di Repsol, un muro insormontabile

Nonostante il petrolio continui a consolidarsi nell’area dei massimi annuali, è sorprendente che le azioni della compagnia petrolifera si scontrino più e più volte contro la tendenza al ribasso.

Analisi tecnica LINEA GUIDA ribassista S1 11.29 S2 undici R1 12.68 R2 13.11 Breve termine Medio termine Lungo termine

È come se in qualche modo non si fidasse del tutto dei massimi annuali raggiunti dal prezzo del greggio. Come se gli investitori credessero che si tratti di un effetto puntuale e transitorio. Il fatto è che ci sono molti tentativi falliti di confermare al di sopra della linea guida ribassista, la linea discendente che unisce ciascuno dei successivi massimi discendenti dall’estate del 2018 e cosa sta succedendo in questo momento nell’area dei 12 euro.

Sì, è vero che il valore è stato scambiato al rialzo in numerose occasioni, ma ad oggi non ha potuto chiudere comodamente e sulle candele settimanali sopra. O in altre parole, la diretta resistenza dinamica continua a fare il suo dovere. Da cui ne consegue che solo chiudendo sopra i 12 euro fortemente di venerdì Lasceremo la porta aperta alla possibilità di un nuovo tratto al rialzo con un target di massimi storici (13,74 euro). Adeguate le serie di prezzi a tutti i dividendi distribuiti nel corso della storia, ovviamente.