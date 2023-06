La linea di ciotole di Lidl che non ha nulla da invidiare a quella di Zara Home

Quando è il momento di rinnovare la posateria, alcuni cercano pezzi funzionali e basic, altri preferiscono quelli più accattivanti e ben decorati. Se fai parte del secondo gruppo, sei fortunato perché in questo articolo ti presenteremo un set di ciotole di Lidl che si distinguono per la loro estetica. Infatti, potrebbero essere vendute tranquillamente nei negozi di arredamento come Zara Home.

Se il tuo intento è dare un tocco più interessante e pieno di colore alla tua cucina, procurarti questo set di ciotole è una grande idea. Senza ulteriori indugi, ti racconteremo le caratteristiche più rilevanti di questo kit in vendita da Lidl. Siamo sicuri che non ti lascerà indifferente.

Il set di ciotole Tognana: uno dei più belli di Lidl

Ciò che colpisce di più di questi recipienti in vendita da Lidl, come abbiamo brevemente accennato nella introduzione, è il loro design. È astratto e consiste in motivi molto interessanti disegnati in colori blu e neri su uno sfondo bianco. Proprio per questa selezione di colori, si adatterà perfettamente a qualsiasi cucina, poiché si abbinano molto bene con qualsiasi altra tonalità. In totale, questo set di ciotole di Lidl include tre, le quali hanno un diametro di 12 centimetri. Pertanto, possono essere utilizzate sia per servire piatti di zuppa che dessert.

Il materiale principale di fabbricazione di queste ciotole di Lidl è una porcellana molto resistente e brillante, soprattutto se la pulisci bene. Inoltre, per la sua composizione, possono essere tranquillamente mettere sia nel microonde per scaldare che nel lavastoviglie per lavare. Quando devi riporre queste ciotole di Lidl, puoi impilarle una sopra l’altra senza problemi per occupare meno spazio. Infine, se queste ciotole ti hanno colpito, devi sapere che dovrai pagare solo 6,99 euro per averle. Personalmente, ci sembra un vero affare che raccomandiamo molto.

Tognana: il marchio che vende questo fantastico kit da Lidl

Il marchio che si cela dietro ai favolosi design di queste ciotole è Tognana, un’azienda italiana specializzata proprio nella produzione e vendita di splendide posate, quasi tutte in porcellana. Si tratta di un’impresa familiare che ha iniziato nel 1775 nel settore dei mattoni e che si è evoluta fino a diventare ciò che conosciamo oggi. Lidl ha fatto molto bene ad offrire prodotti di questo marchio nel suo catalogo, poiché sono una garanzia di buona qualità. Scoprilo da solo o da sola procurandoti queste belle ciotole per completare la tua posateria.