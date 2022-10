La Lidl è stata incriminata sei anni dopo il suicidio di un dipendente

Il gruppo di distribuzione della Lidl è stato recentemente incriminato, in quanto persona giuridica, per omicidio colposo e molestie morali, diversi anni dopo il suicidio di un dipendente e il burnout del superiore di quest’ultimo, si apprende lunedì da fonti concordanti, confermando le informazioni del quotidiano 20 minuti.

L’atto d’accusa arriva a sei anni dalla morte di Yannick Sansonetti, tecnico manutentore di 33 anni trovato impiccato il 29 maggio 2015 nel suo luogo di lavoro, un magazzino Lidl a Rousset, vicino ad Aix-en-Provence (Bocche del Rodano). .

“La famiglia l’aspettava da molto tempo, troppo tempo, ora la logica conseguenza di questo atto d’accusa sarebbe stata la rapida conclusione delle indagini.“, ha indicato ad AFP Me François Burle, avvocato del fratello e madre di Yannick Sansonetti.

Condannato civile nel 2020

In questo caso la Lidl è anche incriminata per molestie nei confronti di Patrice Tonarelli, manager del magazzino Rousset, vittima di una sindrome da burnout prima del suicidio di Yannick Sansonetti, ha detto Me Lucien Simon all’avvocato di Patrick Tonarelli.

Contattata lunedì da AFP, la Lidl ha reagito con una mail: “La Lidl resta a disposizione della giustizia e non vuole commentare un caso oggetto di indagine“.

All’inizio del 2020 la Corte d’Appello di Aix-en-Provence ha confermato la condanna civile della Lidl per il suicidio di Yannick Sansonetti, ritenendo che avesse commesso un “errore imperdonabile” in “violare il suo obbligo di sicurezza“.

La Corte d’Appello aveva condannato la Lidl a pagare 35.000 euro alla vedova di Yannick Sansonetti oltre a 30.000 euro al figlio e 25.000 euro alla madre del defunto per “danno morale“, somme simili a quelle concesse dal Tribunale della Previdenza Sociale di Marsiglia in primo grado nel luglio 2018.

Nel febbraio 2021 la piattaforma logistica Lidl a Ploumagoar (Côtes-d’Armor), vicino a Guingamp, è stata perquisita dai gendarmi e la squadra di supervisione è stata posta in custodia di polizia nell’ambito di un’altra indagine giudiziaria per “molestie sul posto di lavoro“.