La legge che dovrebbe allargare le posizioni degli infermieri, bloccata al Congresso

Molti degli impegni presi dalle autorità sanitarie per rafforzare il sistema sanitario, a due anni dall’inizio della pandemia, continuano a dormire il sonno dei giusti. Tra questi, la legge sulla sicurezza dei pazienti, che è arrivata al Congresso sotto forma di iniziativa legislativa popolare e avallato da oltre 700.000 firme nel 2019 e, ancora oggi, continua”bloccato” e sottoposto a “boicottaggio”come interpreta Satse, il sindacato maggioritario degli infermieri e promotore del testo normativo.

La legge, che prevede correggere il deficit storico di professionisti del Assistenza infermieristica di cui soffre il sistema sanitario nazionale, è stato ammesso al trattamento il 15 dicembre 2020 con il sostegno della maggioranza: 312 voti favorevoli e 10 contrari (dal PNV e dal PDECat). Successivamente ha approvato l’emendamento all’intero CER (per motivi giurisdizionali e non) e, da allora, è rimasto inattivo per il fatto che diversi soggetti hanno chiesto, successivamente, prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, per un totale di 44 volte. Con questo stratagemma (che non è estraneo al comportamento parlamentare) la legge non va ad essere discussa in Commissione, procedura essenziale per poi essere approvata in plenaria e proseguire il suo corso.

Per questo Satse ha chiesto al Presidente del Governo, al Ministro della Salute, ai membri dell’Ufficio del Congresso, ai partiti politici e ai consulenti sanitari di tutte le autonomie di intercedere per accelerare l’elaborazione parlamentare, oltre a portare avanti diverse campagne di denuncia del blocco ma, finora, vane.

Il responsabile

Inizialmente, le parti che hanno chiesto settimana dopo settimana di prorogare il termine degli emendamenti sono state le PNV, Cittadini e PP. Poi Ciudadanos ha smesso di farlo, poi PP e l’ultimo che si è registrato che lo ha richiesto, nel verbale del Tavolo del Congresso, è stato il PNV. A partire da gennaio l’identità di chi o chi ha richiesto nuove proroghe ha cessato di apparire nella documentazione ufficiale, ma lo scorso 15 marzo è stata la PSOEcome si evince ancora dal verbale, e Satse sospetta che dietro gli ultimi rinvii ci siano anche i socialisti.

Per il portavoce di Satse, Maria José Garciaè “assolutamente ingiustificato” che il partito con il maggior peso nella governo è ora “responsabile del blocco della legge”, quando la portavoce socialista, Ana Prieto, ha avallato la normativa nel dibattito prendendola in considerazione con frasi come questa: “Rende visibile un impegno, che è anche il nostro, di garantire e contribuire la sicurezza del paziente nell’assistenza sanitaria e nelle cure che ricevete, indipendentemente dal luogo in cui vivete o dalla vostra situazione economica, che è giustizia sociale”.

il risparmio

“Non vogliamo pensare che dietro al ‘no è no’ del PSOE ci siano ragioni politiche o economiche quando l’applicazione di questa legge presuppone a spesa di soli 60 euro per abitante all’anno, mentre i risparmi che comporterebbe per il sistema sanitario nel suo complesso a medio e lungo termine possono essere quantificati in miliardi di euro”, aggiunge García.

Ed è che numerosi studi scientifici concludono che più professionisti sanitari, minore è la mortalità e la morbilità, ecco perché risparmio di sistema nel complesso. La Spagna, tuttavia, è tra i paesi che lo sono Coda europea per numero di infermieri, con 5,3 professionisti ogni 1.000 abitanti, contro 8,8 della media europea. Questo deficit significa che ogni infermiere ha un incarico fino a 20 o 25 pazienti in ospedale e tra 1.800 e 2.000 cittadini nei centri sanitari.

E la legge cerca di correggerlo fissando rapporti che non superino i sei pazienti in cura ospedaliera e i 1.500 nelle cure primarie, in modo da “garantire la sicurezza del pazienteSe approvato, renderebbe la Spagna il primo paese europeo e il terzo al mondo, insieme a Stati Uniti e Australia, ad avere uno standard di queste caratteristiche.