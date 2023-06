La lampada più sensuale della stagione è da Primark Home.

Il corpo della donna è un’arte a sé stante. Non lo dico io, è stato così considerato praticamente fin dall’inizio dell’umanità. Non a caso, nel campo artistico le forme femminili hanno avuto una grande presenza sin dall’inizio dei tempi, simboleggiando, in molti casi, la fertilità e in altri casi, cercando di mettere in risalto il suo aspetto più sensuale ed erotico. Questo si è concretizzato in mobili e accessori a forma di silhouette femminile che negli ultimi anni sono tornati in auge.

Sebbene siano sempre state presenti, c’è stato un periodo in cui le forme femminili, strettamente legate al classicismo, sono scomparse dagli spazi, ma nelle ultime stagioni molte aziende nel settore dell’interior design e dell’arredamento hanno deciso di puntare nuovamente sul corpo delle donne. Tra queste, Primark Home, che include tra i suoi articoli di stagione una lampada di gres che, non appena la vedrai, vorrai per la tua camera da letto. O per qualsiasi altro spazio della tua casa.

La lampada astratta di Primark Home a forma di donna

A nessuno sfugge che, da un po’ di tempo a questa parte, il mondo dell’arredamento e del design degli interni ha riadottato l’uso della silhouette femminile ed è molto comune trovarla in quadri, candele, vasi, sculture decorative o, come nel caso di Primark Home, lampade, apportando un tocco audace e sofisticato, insieme a un tocco classico. Una lampada di colore crema che è stata realizzata al 100% in gres e con cui potrai, grazie al suo design, dare un tocco artistico alla tua casa.

Se ti piace combinare modernità con classicismo e cerchi di incorporare nell’interno della tua casa arte corporea positiva o decorazione nuda, senza dubbio questa lampada è per te, poiché riflette fedelmente la positività corporea e la bellezza di ogni corpo femminile. Potrebbe essere considerata come un vaso illuminato, facenti brillare lo spazio, a tutti gli effetti. E ad un prezzo incredibile, poiché questa lampada, che dispone di una sola lampadina, ha un prezzo di soli 9 euro.

Una lampada molto elegante che puoi abbinare a un vaso a forma di donna

È importante sottolineare che questa lampada è molto versatile, poiché combina modernità con sobrietà ed eleganza, quindi potrai collocarla non solo in camera da letto, ma anche all’ingresso, nel soggiorno, nella stanza degli ospiti e persino in bagno, se lo desideri. Puoi anche abbinare questa lampada astratta ad un altro articolo di Primark Home che è un vero e proprio inno alla femminilità. Si tratta di un vaso smaltato anch’esso a forma di corpo di donna, in questo caso di colore lilla.

Ha due manici laterali ed è interamente in ceramica. Per soli 5 euro, potrai avere nella tua casa un complemento che, senza dubbio, conferirà grande personalità e stile ad ogni stanza. Su un tavolino, sul tuo comodino, su uno scaffale nel tuo ufficio… Una scultura con corpo di donna, da sola o accompagnata da una piccola pila di libri d’arte, ad esempio, sarà sufficiente per farla diventare il centro di tutte le attenzioni. Le opzioni sono quasi infinite.