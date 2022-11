La lampada di H&M che è un best seller

Uno degli elementi più importanti della casa sono le lampade, essenziali sia dal punto di vista decorativo che funzionale, in quanto entrambi i dettagli sono fondamentali in ogni stanza della casa. Oggi vi mostriamo un lampada di H&M Home H&M ha iniziato introducendo un paio di articoli per la casa e la decorazione nel suo negozio qualche anno fa, e oggi ha un’ampia sezione a sé stante in cui si può trovare praticamente tutto ciò di cui si può avere bisogno per rendere la casa bella e funzionale. Il negozio svedese sa che I casalinghi sono di moda e che questo tipo di sezioni sono un successo nelle vendite, e non esita ad aumentarlo di giorno in giorno con novità incredibili come la lampada che vi presentiamo oggi.

La lampada a pieghe di H&M Home di cui vi innamorerete

Questo è il Paralume plissettatoUna lampada bellissima che vi colpirà non appena la vedrete e che darà un incredibile tocco decorativo a qualsiasi ambiente in cui la collocherete. Il prezzo di questa lampada è attualmente di 99,00 €, un investimento che vale la pena di fare perché è di alta qualità e potrà essere sfruttata per molti anni se ne avrete cura.

Questo lampada plissettata di H&M Home ha un paralume in tessuto plissettato di colore bianco, con il globo in vetro smerigliato e metallo dorato, una bella combinazione che sicuramente catturerà l’attenzione di chiunque la veda. Il cavo è rivestito in tessuto per renderlo più bello, con una lunghezza regolabile in modo da poterlo adattare alla lunghezza necessaria nel caso specifico. L’involucro è in metallo e la tecnologia è E27, per cui questa lampada può essere utilizzata in diversi modi. è la lampadina da utilizzare La lampadina e la presa non sono incluse nel kit di vendita, quindi è necessario acquistarle separatamente. In termini di misure, il diametro del paralume è di 58,5 cm, mentre il cavo ha una lunghezza di 200 cm. La parte principale di questa lampada plissettata di H&M Home è realizzata al 60% in poliestere, al 20% in ferro e al 20% in vetro, mentre la parte superiore è al 100% in ferro.