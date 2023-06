La lampada dei tuoi sogni è ora una realtà da Ikea: ecco il suo prezzo

Le lampade e altre opzioni di illuminazione sono essenziali in casa per creare un’atmosfera ottimale con la luce artificiale quando necessario, poiché la luce naturale non è sempre disponibile. Oggi ti mostriamo una lampada di Ikea con un design spettacolare che adorerai avere in casa per la sua estetica e per tutto ciò che può fare per te… è stato uno dei prodotti più venduti nelle ultime settimane!

Ikea offre nella sua sezione di illuminazione una grande varietà di lampade, faretti e punti luce di ogni tipo, in modo che il cliente possa scegliere in ogni momento quello più adatto ai suoi gusti e alle sue necessità, garantendo sempre un tocco di stile che è il fantastico complemento alla sua funzionalità, che è senza dubbio la cosa più importante.

La lampada da tavolo solare di Ikea che ti farà innamorare

Si tratta della Lampada da tavolo solare SAMMANLÄNKAD, una bellissima lampada che attira l’attenzione per il suo design, un pianeta solare, che donerà un’estetica molto particolare e accattivante a qualsiasi angolo in cui la vuoi posizionare, ideale sia per un mobile che per una scrivania o un comodino, tra gli altri. Ha un prezzo di 79,99€.

Questa fantastica lampada da tavolo solare di Ikea può essere utilizzata con o senza supporto, o come lampada a soffitto con l’anello e il cavo, quindi è una lampada così versatile che potrai davvero sfruttarla per molto tempo in diverse stanze, quindi se ti stanchi di averla in una la puoi spostare in un’altra e ottenere un cambio interessante. Funziona con un piccolo pannello solare che trasforma la luce del sole in elettricità, risparmiando energia e aiutando l’ambiente.

Il kit di vendita include 3 pile ricaricabili che possono essere sostituite e che hanno una durata minima di 2 anni. È una lampada che ha un grado di protezione IP 44, il che garantisce che sia adatta per gli spazi esterni, e ha una fonte luminosa a LED integrata che dura circa 25.000 ore, il che significa che potresti tenerla accesa per più di mille giorni, 24 ore al giorno, prima che si esaurisca e debba essere sostituita.

Un altro dei grandi vantaggi di questa bellissima lampada da tavolo solare di Ikea è che può essere accesa, spenta e regolata nell’intensità con lo stesso pulsante, con un funzionamento così semplice che se lo premi per più di 2 secondi, la lampada si accenderà con una luce brillante, e se vuoi ridurre l’intensità dovrai premere nuovamente il pulsante, e una terza volta quando la vuoi spegnere. Per quanto riguarda le sue dimensioni, il diametro dello schermo è di 12 cm, con un’altezza totale di 44 cm.