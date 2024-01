La lampada che renderà gelosi tutti i tuoi ospiti a un prezzo molto conveniente da Maisons du Monde

Maisons du monde a mis en vente de sublimes lampes pour votre logement qui ne manqueront pas de vous faire rêver !

Pour avoir une ambiance chaleureuse dans son logement, il n’y a rien de mieux que les lampes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme Maisons du monde a proposé un large choix dans ce domaine.

Maisons du monde transforme votre intérieur avec ses lampes

Dans son catalogue, l’enseigne Maisons du monde a dévoilé sa lampe sur pied GATWIK. C’est une lampe simple, élégante et discrète, réalisée avec 3 points d’appui en bois qui assurent la stabilité.

Ainsi qu’un abat-jour cylindrique en polyester à haute résistance. La lampe fonctionne avec des douilles E27. En revanche, il faudra prendre les ampoules en plus car la firme ne les livre pas avec le produit.

Cette lampe fonctionne via une connexion réseau. Et a les dimensions suivantes : 48 cm de profondeur, 160 cm de hauteur et 48 cm de longueur. Sachez aussi qu’elle pèse seulement 3,2 kilos. Disponible en noir naturel, elle a tout pour plaire.

La firme Maisons du monde a aussi proposé sa lampe CLARCSTONE. Il s’agit d’une lampe de table de style rétro avec une forme de microphone rond et plat et un design vieilli. Elle fonctionne sur secteur et reste compatible avec les douilles E27.

Fabriqué à 100 % en métal, elle possède une base noire plate et ronde pour une plus grande stabilité, un corps mince et un écran doré. Dans un autre ordre d’idées, elle vient d’Inde.

Elle a les mesures suivantes : 22 cm de profondeur, 60 cm de haut et 28 cm de long et l pèse 3 kilos. Comme la lampe précédente, vous n’aurez donc pas de mal à la transporter dans la pièce de votre choix.

Des produits qui ont tout pour plaire

La marque Maisons du monde propose aussi sa lampe PHOTOGRAPHE. Cette lampe sur pied vintage à l’effet usé est également disponible avec un design faisant allusion aux spots d’éclairage typiques d’un plateau de tournage de film.

Elle vient d’Inde et reste entièrement réalisée en aluminium, avec un écran demi-circonférence ouvert et réglable, plus 3 points d’appui stables, elle peut se plier sans problème. Elle mesure 57 x 245 x 57 cm en profondeur, hauteur et longueur, et pèse 7 kilos.

En noir avec des détails chromés, vous pourrez trouver une place à cette lampe dans une chambre ou encore votre salon. Ce n’est pas la seule qui pourra trouver sa place dans votre logement.

C’est aussi le cas pour la lampe en céramique AVEIRO. Il s’agit d’une autre lampe de table, cette fois avec une base en céramique modelée au design incurvé et un abat-jour cylindrique en raphia naturel.

Elle offre aussi une esthétique et une finition naturelle très attractive. Elle a besoin d’ampoules à filament remplaçables achetées séparément. Et qui doivent se connecter à l’électricité. La lampe a un interrupteur marche/arrêt.

De couleur vert/naturel, la lampe de la firme a les mesures suivantes : 40 cm de profondeur, 75 cm de hauteur et 40 cm de longueur. Et pèse 2,9 kilos.

D’autres articles à shopper

Maisons du monde a aussi lancé son lampadaire TRIBE. Avec des mesures équivalentes à 40 cm de profondeur, 100 cm de hauteur, 40 cm de longueur et un poids de 3,3 kilos, le lampadaire a une structure large et stable.

Traitée pour résister à la rouille, le lampadaire possède aussi un tissu en plastique résistant qui lui confère design et style. Il fonctionne avec des ampoules LED basse consommation vendues séparément.

Ce produit reste compatible avec les douilles E27. Vous pouvez aussi bien l’utiliser pour les espaces intérieurs que pour les espaces extérieurs correctement couverts.