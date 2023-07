La lampada Amazon che conquisterà i nostri lettori!

A molte persone piace leggere, e non sorprende, poiché è un’attività molto divertente e al contempo edificante. Amazon lo sa molto bene e, probabilmente per questo motivo, offre nel suo ampio catalogo un modello di lampada USB davvero originale, che ha la forma di un libro aperto.

Il design è molto realistico, infatti, se non fosse per le pagine illuminate, sembrerebbe un vero libro aperto. Per questo motivo, se sei un amante della lettura, siamo certi che questa lampada attirerà molto la tua attenzione. Continua a leggere per saperne di più su questa fonte di illuminazione unica, in vendita su Amazon.

La lampada portatile a forma di libro aperto venduta da Amazon

L’illuminazione fornita da questo modello portatile, perfetto da utilizzare come comodino, è abbastanza morbida e calda. Fornisce la giusta quantità di luce per leggere i tuoi libri preferiti senza affaticare la vista. Non solo questa lampada di Amazon sembra un libro: è appositamente progettata per leggere con il massimo comfort. Per quanto riguarda le dimensioni, misura 9 centimetri di profondità, 12 di larghezza e 2,5 di altezza, quindi è molto facile da riporre e trasportare.

Il suo funzionamento è molto curioso e potremmo dire anche sorprendente: ha un sistema di rilevamento magnetico che, se apri questa lampada-libro di Amazon, accende automaticamente la luce. Inoltre, puoi facilmente cambiare il colore della luce che emette. Hai fino a sei opzioni disponibili: bianco, bianco caldo, rosso, verde e blu. Questa particolare lampada di Amazon non funziona a batterie, ma ha una porta USB ricaricabile tramite cavo. Ci vogliono da 3 a 4 ore per caricarla completamente e ha un’autonomia fino a 6 ore. Infine, se vuoi acquistare questa lampada-libro, dovrai pagare 19,99 euro. Tuttavia, se la vuoi in una dimensione più grande, dovrai investire fino a 29,99 euro.

La luce più consigliata per leggere: anche questa lampada di Amazon la emette

Se vuoi mantenere la concentrazione su un buon libro, la migliore luce che puoi utilizzare per illuminarlo è una fredda o bianca di circa 4.000 o 5.000 kelvin. Questo tipo di luce non solo ti aiuta a concentrarti sulla lettura, ma anche nell’esecuzione di altre attività, come il cucito, ad esempio. Non preoccuparti, perché questo modello di lampada-libro così originale di Amazon che ti abbiamo presentato può emettere anche una luce di questo tipo. Potrai passare ore e ore sfogliando le pagine di un fantastico libro!