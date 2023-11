La lampada di H&M che è un must per le case più eleganti

Le lampade sono elementi molto importanti in ogni casa, sia dal punto di vista funzionale che decorativo, in quanto il loro design può creare atmosfere diverse in ogni stanza e riempirle di stile e personalità. Oggi vi mostriamo un lampada di H&M Home H&M Home è la proposta di H&M per gli articoli per la casa e la decorazione, che è nata come una piccola sezione all’interno del negozio ma che ora è diventata una grande area che occupa uno spazio importante come tutti gli altri negozi di moda. Il negozio svedese ha trovato una vena in questo tipo di articoli.È senza dubbio un settore che sta trionfando sul mercato ed è diventato una scommessa sicura per innumerevoli negozi.

La lampada H&M Home che amerete

Questo è il lampada da parete in metallo e rattanLa lampada fa parte della nuova collezione H&M Home ed è progettata in beige chiaro e nero, una combinazione elegante e naturale che si adatta a qualsiasi stile e ambiente. La lampada ha un prezzo attuale di 89,99 euro, un investimento che può durare molti anni se ci si prende cura di lei.

Questa lampada di H&M Home è una lampada da parete in metallo che ha un paralume in rattan intrecciato, un braccio regolabile e un elemento di fissaggio in metallo. Il cavo è rivestito in tessuto per garantire sicurezza e stile ed è dotato di un interruttore in plastica. Con un diametro del paralume di 33,8 cm, la lampada misura 9,7 cm di altezza, 95 cm di lunghezza del braccio, 26 cm di altezza per il fissaggio a parete e 230 cm di lunghezza del cavo ed è realizzata con una parte principale in ferro al 100%, una parte superiore in rattan al 100% e dettagli in rame al 100%. Senza dubbio si tratta di una lampada molto elegante che si può in diversi angoli della casa Se volete una lampada che faccia tendenza e riempia la vostra casa di stile e personalità, questa lampada di H&M Home farà al caso vostro.

