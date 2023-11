La lampada da terra Leroy Merlin è a metà prezzo!

La lampada da terra di Leroy Merlin che abbiamo selezionato per voi è perfetta per leggere, studiare e illuminare vari ambienti della casa, come sale da pranzo, soggiorni e camere da letto.

Si tratta della lampada con luce Led Take Reading che ha una buona potenza e un design moderno davvero sorprendente. Questo fantastico prodotto è ora disponibile con uno sconto del 50% sul sito web di Leroy Merlin a meno di 70 euro.

Ecco quali sono i vantaggi e caratteristiche di questa lampada da terra che ora gode anche della spedizione online gratuita. Basta andare sul sito di Leroy Merlin e approfittare di questa offerta che sarà disponibile per un periodo limitato. La volete? Può essere vostra con un semplice clic.

Lampada da terra a LED con luce di lettura

Leroy Merlin pensa sempre a noi quando si tratta di decorare la nostra casa con i migliori mobili e accessori.

Poiché l’illuminazione è un elemento fondamentale, ecco la lampada da terra Leroy Merlin con luce di lettura a LED. Serve per leggere, per poter studiare meglio, per dare quella luce di cui abbiamo bisogno in spazi piccoli e medio grandi.

Questa lampada da terra è dotata di tecnologia LED, con una potenza di 9 W, e di uno stile ben definito. Si adatta all’arredamento di ogni casa e fa bella mostra di sé ovunque la si collochi. È quindi adatta all’angolo lettura del soggiorno, alla zona pranzo, ai soggiorni più piccoli e alle camere da letto. Grazie alla luce calda di 3000K è perfetta e produce un flusso luminoso di 800 lumen.

Una lampada di design ad un prezzo super conveniente

Potete acquistare questa favolosa lampada da terra in metallo con finitura bianca presso Leroy Merlin. Per garantire un maggiore risparmio energetico, la lampada gode di una classe energetica A++. È importante tenere conto delle sue misure, che sono 152 cm di altezza e 25 cm di diametro della base.

Ora questa lampada da terra è in offerta e la si può avere a metà prezzo. Infatti, è possibile acquistarla a soli 69,95 euro, con uno sconto del 50,39%.

Inoltre, la spedizione del prodotto online è gratuita! In questo modo è possibile risparmiare e pagare meno. Affrettatevi!

